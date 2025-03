În această seară, de la ora 20:30, scena Românii au talent aparține în întregime românilor. Într-o ediție unde pasiunea, creativitatea, poveștile de viață impresionante și emoția vor potența și mai mult puterea talentului autohton, jurații vor fi surprinși de momente nemaivăzute.

Scena „Românii au talent” devine locul unei mărturisiri profunde despre iubire, credință și regăsire, într-o interpretare aparte. Carmen Teodoreanu, un fermier din Băile Olănești, vine cu un moment care îi va pune pe gânduri pe jurați și va emoționa publicul până la lacrimi. Aceasta urcă pe scenă nu doar pentru a-și împărtăși povestea, ci și pentru a transmite un mesaj puternic despre iubire și sensul vieții. „Participarea mea la Românii au talent o fac și pentru mine! Simt că trebuie să fiu pe scena asta, e o scenă care-ți dă voie să fii tu!”, va spune ea cu emoție.

Povestea lui Carmen Teodoreanu de la „Românii au talent”

Povestea ei este despre regăsire, despre căutarea unui loc în lume și despre forța divină care ne ghidează pașii. „Am crescut la țară, mai târziu am plecat la oraș, unde am făcut școala. Niciodată nu mă regăseam – nu mă regăseam nici în betoane, nici în aerul, nici în aglomerația din oraș. Pot să spun că m-am pierdut! Când am ajuns în oraș, nu am mai știut cine sunt și am rătăcit”, mărturisește Carmen.

Momentul său artistic îi va face pe jurați să reflecteze profund asupra mesajului transmis. „E ceva magic în momentul pe care l-am văzut”, va spune Andi Moisescu, impresionat de povestea concurentei, în timp ce Andra va completa: „Nimic nu este întâmplător! Totul este cu voia Domnului! Mi se întâmplă în ultima vreme să spun din ce în ce mai mult că iubirea este calea. Și acum, auzindu-te pe tine, nu face decât să îmi întărească ideea și să văd că sunt mai mulți mesageri ai acestui mesaj, care trebuie transmis la cât mai multă lume. Altfel, cine știe unde vom ajunge?”.

Cum va primi publicul acest moment profund, dar și cine sunt concurenții al căror talent autentic îi va duce în etapa următoare, vedem astăzi, de la ora 20:30, într-o nouă ediție „Românii au talent”. Show-ul este disponibil în avans pe VOYO.

