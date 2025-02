„Povestea merge mai departe cu un nou capitol numit: „Întâlnirea care contează”. Acest episod este despre voi, cei de acasă, despre voi și întâlnirile cu oameni noi, cu locuri și povești care merită știute și împărtășite.

Împărtășim și noi dorința de a vedea ce talente ne vor surprinde astăzi!”, vor spune Smiley și Pavel Bartoș în această seară.

Un șofer din București va veni în fața juraților pentru a-și îndeplini dorința de a cânta pe cea mai mare scenă a talentului. „De mic, de copil, mă imaginam cântând pe scenă. Aș fi vrut să fiu actor. Valurile vieții m-au purtat în alte părți, am făcut altfel de lucruri: am fost și șef, am fost și, vorba aia, slugă.

În momentul de față sunt șofer. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș face teatru și aș cânta. Asta îmi place să fac cel mai mult!”, va spune acesta înainte de a ajunge în fața celor patru jurați.

„De vreo 12 ani voiam să vă întâlnesc… Am tot amânat!”, le va recunoaște acesta. Întrebat de Andi Moisescu ce l-a făcut să tot amâne acest moment, a răspuns: „Prietenii, cunoștințele mi-au spus: ce te duci tu acolo? Ce vrei să mai demonstrezi la 50 și ceva de ani?”, spune concurentul.

„E foarte interesant că acest moment poate să fie extraordinar și să le dați peste nas prietenilor care atâția ani nu v-au susținut să veniți, sau poate să fie și o variantă în care… se distrează toată lumea!”, îi va spune Andra.

Cum vor reacționa jurații la auzul piesei pe care acesta o va interpreta și dacă va merge mai departe în etapa următoare, vom afla în doar câteva ore într-o nouă ediție Românii au talent.

