Este vorba despre doi frați, un băiat în vârstă de 4 ani pe nume Karista și Esther, o fată de 11 ani, pentru a căror educație Ela Crăciun a hotărât să lupte și să se implice activ.

,,Vacanța noastră în Kenya a fost o experiență unică, în care spre marea noastră surprindere toate obiectivele turistice au trecut pe plan secundar, după ce am vizitat un orfelinat din zonă.

Am trăit un real șoc în momentul în care am văzut ce înseamnă sărăcia extremă și care sunt condițiile în care copiii africani trăiesc și învață, așa că am decis să ajutăm cum putem.

Împreună cu familia, am considerat că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne asigurăm că cei mici au acces la o educație cât mai bună, așa că am ales să sprijinim financiar școlarizarea pentru doi frați. Sper să fie cât mai mulți oameni care vor simți nevoia să îmi urmeze apelul și să ajute, să se implice activ în această cauză”, a declarat Ela Crăciun.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Recomandări INTERVIU. „Femeia avusese paralizie temporară facială, iar colonelul Gheorghiță ne-a spus să dezmințim”. Fost purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății acuză „mușamalizări în raportările de efecte adverse ale vaccinării Covid”

Pe lângă susținerea financiară a studiilor, care atrage de la sine și asigurarea a trei mese pe zi și cazare pentru copii, Ela Crăciun se va implica și în asigurarea rechizitelor și hainelor pentru cei mici, cu care va ține legătura de la distanță și de a căror evoluție școlară se va interesa permanent.

Imediat ce a cunoscut-o pe celebra mămică, micuța Esther a declarat că atunci când va fi mare îi va urma cu siguranță exemplul și se va face și ea prezentatoare tv.

Mama a trei copii de vârste diferite, Alex (16 ani), Alesia (10 ani) și Nicholas (3 ani), Ela Crăciun a fost profund marcată de trista poveste a micuților adoptați.

Pentru a asigura traiul familiei, tatăl lor lucrează ca grădinar șapte zile din șapte, cu un venit de aproximativ 80 de euro pe lună. Locuiesc cu chirie în Msambweni, într-o cameră fără apă curentă și electricitate. Chiar și în acest context, educația copiilor lui este cea mai importantă.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul trăit de Van der Vaart, după ce a venit în România: „Am văzut multe la viața mea, dar nu se compară!”. A scos telefonul și a filmat

Playtech.ro Harry DISTRUGE Familia Regală a Marii Britanii! Declaraţii ŞOC făcute despre Kate Middleton

Viva.ro Povestea de iubire uitată dintre doi mari artiști de la noi! Ea avea 47 de ani, iar el doar 24, dar au fost 3 ani împreună: 'Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special'

Observatornews.ro Pasager aproape aruncat din avion, în timpul zborului, după ce trapa s-a deschis la peste 2.000 de metri altitudine, în Rusia

Știrileprotv.ro Experiența traumatizantă trăită de o femeie din Vaslui după ce a mers acasă la un bărbat mai tânăr cu șapte ani

FANATIK.RO Survivor România 2023 live video, ediția din 10 ianuarie. Cine câștigă prima imunitate?

Orangesport.ro Cel mai bogat fotbalist din Superligă? Cum şi-a investit averea impresionantă: ”Cu banii aceştia, stai cu familia la Monaco” | EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 10 ianuarie 2023. Săgetătorilor le este ușor să gestioneze energia acestei zile, pentru că încurajează tendința de a-i lăsa pe ceilalți în pace