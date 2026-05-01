În timp ce majoritatea pozelor de 1 Mai de pe Instagram vor arăta grătare perfecte, vacanțe la mare și familii zâmbitoare în excursii, Ela Crăciun vine cu un mesaj neașteptat de sincer: ea și familia ei rămân acasă! Și nu se scuză pentru asta.

„Anul acesta de 1 Mai noi nu plecăm nicăieri. Și, sincer, cred că mulți părinți se regăsesc în asta”, a spus Ela Crăciun.

Prezentatoarea TV și creatoarea de conținut cu sute de mii de urmăritori ridică o problemă pe care mulți părinți o simt, dar puțini o spun cu voce tare: presiunea invizibilă de a transforma fiecare zi liberă într-o experiență de bifat.

„Trăim într-o perioadă în care aproape orice zi liberă pare să vină cu obligația de a face ceva memorabil. Dar pentru copii nu contează întotdeauna destinația. De multe ori ei țin minte starea. Țin minte că ai stat cu ei, că ai râs, că i-ai ascultat, că ai fost prezent”, a adăugat Ela Crăciun.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Soluția ei nu este un program complicat, ci gesturi mici cu impact mare: clătite dimineața, un picnic improvizat pe pătură în sufragerie, o oră în care telefonul rămâne deoparte. „Uneori, ca să scoți o zi din rutina obișnuită, nu ai nevoie de lucruri complicate. Pentru copii, aceste gesturi pot conta enorm”, a mai spus Ela Crăciun.

Dar poate cel mai curajos lucru pe care îl afirmă Ela Crăciun este acesta: părinții nu sunt animatori! „Nu cred că trebuie să distrăm copiii în fiecare minut. Din plictiseală apar uneori cele mai creative idei și cele mai frumoase conversații”, a completat prezentatoarea tv.

Concluzia Elei Crăciun e simplă și, pentru mulți, eliberatoare: „1 Mai cu copiii nu trebuie să arate ca în pozele altora. Uneori cea mai frumoasă zi liberă este cea în care nu alergăm nicăieri, nu bifăm nimic, dar reușim să fim mai aproape unii de alții!”.

Articolul complet, cu idei pentru părinții care petrec 1 Mai acasă cu copiii, poate fi citit pe blogul Ela Crăciun.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE