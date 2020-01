De Livia Lixandru,

Îmbrăcați la patru ace, au realizat câteva portrete de familie memorabile. Vedeta a purtat rochie neagră elegantă, pe un umăr, cu aplicații metalice, pantofi stiletto negri cu baretă acoperită cu pietre strălucitoare, ținută accesorizată cu un colier cu diamante.

Băiatul ei cel mare a purtat un smoking elegant, cu papion, la fel ca și soțul vedetei, Alesia o rochiță albă cu aplicații de stele aurii, iar micuțul Nicholas un costumaș negru, cu cămașă și bretele.

„Cele mai frumoase sărbători sunt mereu alături de familie. Așa ne încărcăm bateriile după un an aglomerat și intrăm în următorul cu bucurie și optimism. Am petrecut sărbătorile acasă alături de cei dragi, iar de Revelion am luat parte la o petrecere foarte frumoasă.

Am avut un an plin de proiecte, iar oboseala și-a spus cuvântul. Pentru 2020 îmi doresc liniște, sănătate, să îmi gestionez mai bine timpul ca să am grijă și de sufletul meu și să petrec mai mult timp alături de familie”, declară Ela Crăciun.