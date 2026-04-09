„Statul te pune să dovedești ce știe deja despre tine”

Măsura vine după zeci de reclamații făcute de cetățeni pe platforma fara-hartie.gov.ro, unde oamenii au semnalat probleme serioase legate de noua carte electronică de identitate. În multe cazuri, instituțiile nu aveau echipamente pentru citirea buletinelor electronice sau, paradoxal, îi obligau pe oameni să aducă pe hârtie documente deja existente în baze de date oficiale.

Autorii proiectului spun clar că sistemul actual este depășit și inutil complicat.

„În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze sau să depună documente pentru confirmarea unor informații care se regăsesc deja în registre publice”, arată inițiatorii.

Cu alte cuvinte, statul îi pune pe oameni să dovedească lucruri pe care deja le are în evidență. Noua regulă schimbă complet situația iar instituțiile vor fi obligate să verifice singure datele din Registrul național de evidență a persoanelor.

Interzis să ți se mai ceară copie după buletin

Proiectul introduce o interdicție clară, și anume că nicio autoritate nu va mai avea voie să ceară sau să rețină copia actului de identitate. Regula se aplică nu doar instituțiilor publice, ci și entităților care oferă servicii publice, cum sunt notarii.

Dacă regula nu este respectată, sancțiunile sunt dure, iar aici ar fi vorba despre amendă între 2.000 și 3.000 de lei.

Ce se va verifica direct, fără hârtii

Datele despre identitate, domiciliu sau reședință vor fi verificate direct în sistemele statului. Accesul la aceste baze de date va fi permis doar pentru situații legate de furnizarea unui serviciu public sau pentru îndeplinirea unei obligații legale.

Guvernul va trebui să stabilească și regulile tehnice pentru aplicarea acestor măsuri, astfel încât sistemul să funcționeze unitar iar o adeverință suplimentară să nu mai fie necesară.

Problemele reale semnalate de români

Sesizările primite de autorități arată cât de mare este problema birocrației. Oamenii au reclamat că sunt obligați să aducă din nou și din nou aceleași documente, chiar dacă nu s-a schimbat nimic.

De exemplu, adulții trebuie să prezinte certificatul de naștere la fiecare reînnoire a buletinului. Persoanele căsătorite trebuie să aducă certificatul de căsătorie, iar cele divorțate hotărârea de divorț, chiar și după zeci de ani. În alte cazuri, cetățenii trebuie să prezinte certificate de deces, extrase de carte funciară sau să aducă proprietarul locuinței la ghișeu pentru stabilirea domiciliului.

Au fost semnalate și probleme legate de programul ghișeelor, lipsa serviciilor pentru persoane în vârstă sau dificultatea de a folosi noile buletine electronice.

Primele schimbări deja au început

Autoritățile spun că unele măsuri au fost deja puse în aplicare. De exemplu, funcționarii sunt obligați, din data de 25 martie 2026, să verifice singuri datele în sistem, fără să mai ceară documente pe hârtie.

Băncile au primit acces la baza de date și nu mai cer adeverințe de domiciliu, iar un sistem similar este testat pentru notari.

Pentru extrasul de carte funciară, funcționarii trebuie să verifice direct în sistemul ANCPI. Documentele pe hârtie vor mai fi cerute doar dacă apar probleme tehnice.

Portofelul electronic de identitate, obligatoriu până la finalul anului 2026

Guvernul promite și alte schimbări în perioada următoare. Se lucrează la posibilitatea stabilirii reședinței online, fără deplasare la ghișeu, cu termen estimat la finalul lunii mai 2026. De asemenea, se analizează soluții pentru „luarea în spațiu” la distanță, în format digital.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că sesizările cetățenilor au avut un rol decisiv.

„Sesizările cetățenilor nu sunt reclamații în van, sunt date. Iar datele schimbă lucruri”, a declarat aceasta, potrivit Profit.ro.

Prima carte electronică de identitate este gratuită pentru persoanele peste 14 ani până la 1 iulie 2026, în limita fondurilor din PNRR. De asemenea, România se pregătește și de introducerea Portofelului european pentru identitate digitală (EUDI Wallet), aplicație care va permite cetățenilor să se identifice și să semneze documente direct de pe telefoanele mobile, simplificând accesul la servicii publice și private. Implementarea acestei soluții digitale va deveni obligatorie pentru toate statele membre ale Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026.