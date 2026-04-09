„Decizia este exclusiv politică”

Claudiu Sandu spune că nu contestă dreptul președintelui de a lua decizii, dar susține că modul în care a fost prezentată procedura l-a surprins și că realitatea din sistem este complet diferită de cea prezentată public. Procurorul contestă afirmația că selecția ar fi fost una liberă și spune că, în realitate, magistrații nu au avut încredere în proces.

„A spus că a fost o procedură liberă și procurorii au refuzat să se înscrie. Eu i-am spus (…) că procurorii știu că decizia este politică și, dacă dorește o competiție reală, ar trebui să transmită un mesaj care să dea încredere participanților că au o șansă. Nu a venit un asemenea mesaj.”

Procurorul pune sub semnul întrebării întreaga procedură:

„Oare este vreun om normal la cap care să creadă că a fost o competiție?”

Critici directe la adresa explicațiilor președintelui

Reacția continuă cu un atac direct la afirmațiile președintelui privind lipsa probelor în spațiul public. Sandu susține că există suficiente semnale grave în sistemul de justiție, chiar dacă nu sunt recunoscute oficial.

„Oare ce înțelege prin probe?”, întreabă Sandu.

El a dat și exemple concrete, vorbind despre magistrați care ar fi avut de suferit pentru deciziile lor, care și-ar fi riscat cariera sau chiar viața pentru a expune probleme din sistem și spune că astfel de situații nu pot fi ignorate.

„Faptul că au fost distruse carierele și viețile unor oameni onești și curajoși (…) nu este o probă suficientă?”, mai scrie procurorul, făcând referire la nume precum Camelia Bogdan și Cristi Dănileț.

„Pentru cei care mai credeau că România e stat de drept”

În mesajul său, procurorul spune că, din interiorul CSM, evaluarea candidaților a fost făcută corect.

„Am încercat (…) să îmi fac treaba cu toată responsabilitatea (…) Toți cei cinci am făcut maximul pentru a evalua candidații.”

Concluzia sa este însă una categorică: „Se pare că este degeaba. Decizia este exclusiv politică.”

Finalul mesajului este cel mai dur și explică de ce reacția a stârnit ecou.

„Pentru cei care mai credeați că România este un stat de drept, astăzi aveți o probă contrară.”

Claudiu Sandu susține că, în realitate, puterea politică domină sistemul.

„În realitate există o singură putere. Puterea politică. (…) Puterea politică este imună.”

Procurorul critică și lipsa de responsabilitate a politicienilor și susține că magistrații au ajuns „țapi ispășitori”.

„Politicienii au scos magistrații țapi ispășitori (…) Acum râd și se relaxează la umbra imunității.”

Mesajul se încheie într-o notă resemnată: „Trebuie să acceptăm realitatea. Mergem înainte.”

Președintele „nu poate fi decorativ”

Claudiu Sandu a revenit ulterior cu precizări în comentarii, unde a explicat mai clar cum vede rolul președintelui în numirea procurorilor-șefi. Acesta susține că șeful statului nu este un simplu mediator în acest proces, ci are un rol decisiv.

„Trebuie să înțelegem un lucru. Un președinte care culege cele mai multe voturi direct nu poate fi decorativ și nici mediator. În anumite cazuri poate să medieze. Dar în cazul procurorilor-șefi nu este mediator, ci este direct implicat.”

Procurorul spune că președintele are, în realitate, controlul final asupra numirilor.

„Având pârghia de a respinge propunerile, este cel care are controlul. Nu trebuie să ducem funcția prezidențială în derizoriu și nici să o ascundem în spatele medierii.”

„Eu aș fi preferat o confruntare directă în plenul CSM”, a mai spus Claudiu Sandu.

Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea a șapte dintre cei opt procurori propuși de ministrul Justiției, Radu Marinescu, la conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Claudiu Sandu este cunoscut ca unul dintre procurorii reformiști din CSM și a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, unde a vorbit despre problemele din sistem.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Unica.ro
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
Libertateapentrufemei.ro
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Tvmania.ro
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală

Alte știri

Știri România 09:42
Un român plecat din Cugir, ajuns cercetător în Amsterdam, a contribuit la o descoperire care ar putea ajuta la tratarea bolilor grave, după ce a „fotografiat” turnul de control al genelor: „Eram singurul om de pe Pământ care vedea asta”
Știri România 09:20
TIR-urile care nu vor putea circula pe DN7 și A2 spre mare și munte de Paște și trafic restricționat pe A7 joi, până la ora 12:00
Parteneri
Adevarul.ro
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Fanatik.ro
Povești nemuritoare cu Mircea Lucescu! Marius Șumudică: „Ne-a dus nea Mircea la teatru și apare o fată cu sânii goi pe scenă…”
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Stiri Mondene 08:30
Program TV de Paște 2026 la PRO TV. Ediții speciale „Vorbește Lumea” și „România, te iubesc”
Stiri Mondene 08 apr.
Program TV de Paște 2026 la Kanal D și Kanal D2. Vorbe de duh rostite de preoți în fața lui Dan Negru la „Jocul cuvintelor”
Parteneri
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
ObservatorNews.ro
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
GSP.ro
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Mediafax.ro
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Politic

Politică 07:10
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Fanatik.ro
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui Stanciu…
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit