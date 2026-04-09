„Decizia este exclusiv politică”

Claudiu Sandu spune că nu contestă dreptul președintelui de a lua decizii, dar susține că modul în care a fost prezentată procedura l-a surprins și că realitatea din sistem este complet diferită de cea prezentată public. Procurorul contestă afirmația că selecția ar fi fost una liberă și spune că, în realitate, magistrații nu au avut încredere în proces.

„A spus că a fost o procedură liberă și procurorii au refuzat să se înscrie. Eu i-am spus (…) că procurorii știu că decizia este politică și, dacă dorește o competiție reală, ar trebui să transmită un mesaj care să dea încredere participanților că au o șansă. Nu a venit un asemenea mesaj.”

Procurorul pune sub semnul întrebării întreaga procedură:

„Oare este vreun om normal la cap care să creadă că a fost o competiție?”

Critici directe la adresa explicațiilor președintelui

Reacția continuă cu un atac direct la afirmațiile președintelui privind lipsa probelor în spațiul public. Sandu susține că există suficiente semnale grave în sistemul de justiție, chiar dacă nu sunt recunoscute oficial.

„Oare ce înțelege prin probe?”, întreabă Sandu.

El a dat și exemple concrete, vorbind despre magistrați care ar fi avut de suferit pentru deciziile lor, care și-ar fi riscat cariera sau chiar viața pentru a expune probleme din sistem și spune că astfel de situații nu pot fi ignorate.

„Faptul că au fost distruse carierele și viețile unor oameni onești și curajoși (…) nu este o probă suficientă?”, mai scrie procurorul, făcând referire la nume precum Camelia Bogdan și Cristi Dănileț.

„Pentru cei care mai credeau că România e stat de drept”

În mesajul său, procurorul spune că, din interiorul CSM, evaluarea candidaților a fost făcută corect.

„Am încercat (…) să îmi fac treaba cu toată responsabilitatea (…) Toți cei cinci am făcut maximul pentru a evalua candidații.”

Concluzia sa este însă una categorică: „Se pare că este degeaba. Decizia este exclusiv politică.”

Finalul mesajului este cel mai dur și explică de ce reacția a stârnit ecou.

„Pentru cei care mai credeați că România este un stat de drept, astăzi aveți o probă contrară.”

Claudiu Sandu susține că, în realitate, puterea politică domină sistemul.

„În realitate există o singură putere. Puterea politică. (…) Puterea politică este imună.”

Procurorul critică și lipsa de responsabilitate a politicienilor și susține că magistrații au ajuns „țapi ispășitori”.

„Politicienii au scos magistrații țapi ispășitori (…) Acum râd și se relaxează la umbra imunității.”

Mesajul se încheie într-o notă resemnată: „Trebuie să acceptăm realitatea. Mergem înainte.”

Președintele „nu poate fi decorativ”

Claudiu Sandu a revenit ulterior cu precizări în comentarii, unde a explicat mai clar cum vede rolul președintelui în numirea procurorilor-șefi. Acesta susține că șeful statului nu este un simplu mediator în acest proces, ci are un rol decisiv.

„Trebuie să înțelegem un lucru. Un președinte care culege cele mai multe voturi direct nu poate fi decorativ și nici mediator. În anumite cazuri poate să medieze. Dar în cazul procurorilor-șefi nu este mediator, ci este direct implicat.”

Procurorul spune că președintele are, în realitate, controlul final asupra numirilor.

„Având pârghia de a respinge propunerile, este cel care are controlul. Nu trebuie să ducem funcția prezidențială în derizoriu și nici să o ascundem în spatele medierii.”

„Eu aș fi preferat o confruntare directă în plenul CSM”, a mai spus Claudiu Sandu.

Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea a șapte dintre cei opt procurori propuși de ministrul Justiției, Radu Marinescu, la conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Claudiu Sandu este cunoscut ca unul dintre procurorii reformiști din CSM și a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, unde a vorbit despre problemele din sistem.