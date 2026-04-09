Accident mortal în timpul unui apel video cu familia

Luni, Domnica Daradisc se afla pe locul din dreapta într-un autoturism Dacia Duster condus de soțul ei, când a avut loc impactul violent cu un Audi A5 Coupé.

În momentul coliziunii, femeia era conectată cu fiicele ei într-un apel video și schimba urări de Paște. Pentru cei aflați la celălalt capăt al apelului, totul s-a oprit într-o clipă, când ecranul s-a făcut brusc negru. Abia mai târziu, după intervenția salvatorilor, familia a aflat ce s-a întâmplat.

Impactul a fost fatal pentru femeia de 55 de ani, care a murit pe loc. Soțul ei, în vârstă de 57 de ani, a fost transportat de urgență la spitalul din Mestre, în stare gravă. El se află în continuare internat, la terapie intensivă, cu prognostic rezervat.

Câinele familiei, dispărut după accident

În momentul accidentului, în Duster se afla și câinele familiei, Ricki. Patrupedul a dispărut imediat după impact, fugind pe câmpurile din zonă.

Fata Domnicăi, Laura, a lansat un apel pe rețelele de socializare pentru găsirea animalului: „Bună seara, sunt fiica femeii decedate în accident. În mașină era și câinele meu, Ricki, care a fugit. Are microcip, vă rog să mă contactați dacă îl găsiți”.

În scurt timp, mesajul a fost distribuit masiv, iar câinele a fost găsit pe o proprietate din apropiere. O femeie l-a observat și a alertat carabinierii.

Ambele mașini, puse sub sechestru

Dosarul accidentului din Ceggia este instrumentat de procurorul Monica Guzzardi, care nu a decis încă dacă este necesară efectuarea autopsiei.

Din acest motiv, nu a fost emisă încă autorizația pentru înmormântare. Autoritățile au dispus efectuarea unor expertize tehnice asupra celor două autoturisme implicate, care au fost puse sub sechestru.

La aceste verificări pot participa și experții părților implicate, atât cei ai șoferului autoturismului Audi A5 Coupé, un italian de 55 de ani, cât și cei ai familiei victimei.

„Adio, mamă, nu știu cum voi trăi fără tine”

În localitatea Chiarano, unde Domnica locuia de aproximativ zece ani, vestea a provocat o puternică emoție. Vecinii o descriu ca pe o persoană liniștită și muncitoare. Femeia lucra într-o fabrică din zona industrială Cessalto și ducea o viață simplă, dedicată familiei.

„Era o persoană foarte bună. Suntem șocați”, spun cei care au cunoscut-o.

Un mesaj plin de durere a fost transmis și de Laura, fata cea mare a Domnicăi: „Adio, mamă, nu știu cum voi trăi fără tine. Nu trebuia să mă lași singură, nu acum. Aceasta este ultima noastră fotografie împreună, eram fericite. Ai fost totul pentru mine, mamă. Odihnește-te în pace”.

Primarul orașului Ceggia, Mirko Marin, a primit vestea tragediei în primele ore ale serii de luni. „Îmi pare profund rău pentru cele întâmplate. În numele întregii comunități ciliziene, transmit condoleanțe familiei victimei și urări de însănătoșire rapidă celor răniți. Sensul giratoriu va fi construit pentru siguranța locuitorilor și a șoferilor”, a declarat Marin, potrivit La Nuova di Venezia e Mestre.

Carabinierii continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele accidentului.

Din primele verificări, se pare că una dintre mașini circula pe drumul statal Trieste, în timp ce cealaltă venea de pe drumul provincial 57, care duce din Torre di Mosto, coliziunea fiind una frontală.

