„Jurnal de călătorie – Sri Lanka, Ziua 1. Salutări din ultima noastră vacanță exotică din 2023! Am ajuns în Sri Lanka la momentul perfect pentru a vedea răsăritul soarelui, dar, din cauza jet lag-ului, tot ce ne doream era să dormim. După un zbor de o oră și jumătate de la București la Istanbul, au urmat alte 8 ore până la Colombo.

Imediat ce am ajuns acolo, ne-am cazat rapid la un hotel, unde oboseala acumulată s-a risipit ușor în liniștea și căldura camerei noastre. Având în vedere că fusul orar local este cu trei ore și jumătate în plus față de cel din România, deci acasă ar fi fost ora 3.00 dimineața, am dormit profund.

Când ne-am trezit, am plecat cu barca să explorăm o lagună din zonă. Deși ne așteptam la ape cristaline, experiența a fost mai degrabă asemănătoare cu cea din Delta Dunării, însă mult sub. Ce i-a fascinat pe copii în timpul întâlnirii cu fauna locală a fost să vadă varani și maimuțe jucăușe”, a povestit Ela Crăciun.

Dezamăgită de condițiile hoteliere

„Ne-am cazat la un hotel de 5 stele, deși, după standardele europene, nu i-aș fi acordat mai mult de 3 stele. La prețul de 325 $ pe noapte, ne-am fi așteptat la condiții mai bune. Cina am luat-o la un restaurant local, unde am mâncat cele mai proaspete și delicioase fructe de mare, servite pe un platou uriaș.

Copiii au ales burgeri, demonstrând încă o dată că, indiferent unde călătoresc, caută gustul pe care-l știu cel mai bine. Nota de plată: 500 de lei pentru 11 persoane. Încheiem prima zi privind pe fereastră, la freamătul orașului și încercând să ne imaginăm experiențele pe care ni le va aduce ziua de mâine”, a mai spus Ela Crăciun

