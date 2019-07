Ela Crăciun, vacanță cu familia în locul unde s-a măritat

Ela Crăciun a decis ca una din vacanțele din această vară pe care le avea în plan să le petreacă aici alături de soțul ei și de cei trei copii ai lor. A fost, de altfel, și prima vacanță la mare a băiețelului ei, Nicholas, în vârstă de opt luni. Acesta a luat primul contact cu nisipul și cu apa mării, iar mama lui povestește cum a decurs întreaga experiență.

”Ne-am dorit o vacanță aproape de casă, fără a fi nevoie să zburăm cu avionul. La mică distanță de România, pe litoralul bulgăresc, lângă Balchik, se află un resort drag nouă unde am ales să și facem nunta în urmă cu doi ani. Am decis să revenim acolo, de această dată în vacanță, în formulă completă. A fost și primul contact al lui Nicholas cu plaja și cu apa mării. Nu știam cum va reacționa, dar am avut surpriza să constat că este atât de fericit pe nisip încât abia am reușit să îl despart de plajă după-amiaza, când trebuia să mergem să luăm prânzul și să dormim. Frații lui mai mari s-au jucat în piscină și în apa mării, iar noi am încercat să ne relaxăm cât de mult posibil. Am citit pe sezlong, am privit marea și ne-am bucurat de briză și de atmosfera liniștită de acolo. Eu nu obișnuiesc să stau foarte mult la soare, prefer să mă relaxez sub umbrelă și să îi privesc pe ceilalți cum se joacă pe plajă. În urmă cu doi ani, plaja unde ne aflăm acum a fost locul unde am organizat nunta. Au fost momente de neuitat și ne face mereu plăcere să revenim aici”, declară Ela Crăciun.

