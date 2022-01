Elena Chiriac de la „Survivor România” 2022, în vizorul Războinicelor, după ce a sărit la bătaie. „Îmi pare rău de sufletul ei, că e tânără”

În ediția din 17 ianuarie de la „Survivor România” 2022, Elena Chiriac a intrat pe traseu, dar a pierdut un punct în fața Ștefaniei Ștefan de la Războinici. Faimoasa nu a făcut față, adversara a fost mai rapidă și mai puternică decât ea. Tânăra în vârstă de 19 ani s-a enervat așa de tare, încât a sărit la bătaie.

„Te distrug”, a spus ea uitându-se la adversarele ei, în special la Ștefania Ștefan. Roxana Ciuhulescu a prins-o și nu a lăsat-o să se îndrepte spre rivalele lor.

A doua zi la „Survivor România” 2022 le-a făcut pe fetele din tabăra Războinicilor „să o ia la bani mărunți” pe Elena Chiriac, scrie protv.ro.

„Eu n-am cu ea nimic, dar mă sperie răutatea ei. Nu zâmbește. Nici nu pot să fac fața ei. Se uită de te-ar scuipa. Nu se uită cu răutate, se uită cu dispreț. Îmi pare rău de sufletul ei, că e tânără. Are 19 ani. Poate are timp să învețe să fie om. Poate vine Dumnezeu așa, de sus, și îi dă o palmă peste cap. Trezește-te! Gen… realizează că nu e ok cum e”, au spus Războinicele.

Cine e Elena Chiriac de la „Survivor România” 2022

Mulți o cunosc deja de la „Ferma”, însă probabil unii se întreabă cine este Elena Chiriac, concurenta de la „Survivor România”, cea care va face parte din echipa Faimoșilor. De data aceasta, ea vrea să trăiască o nouă experiență și pleacă în Republica Dominicană pentru a-și testa limitele.

Elena Chiriac este multiplă campioană la Taekwondo și de când se știe a făcut sport. Concurenta de la „Survivor România” 2022 a fost și model și a studiat actoria la Londra. „În fiecare zi devin tot mai puternică. Păzea că vin!”, a transmis Elena Chiriac de la „Survivor România” 2022 pe contul ei de Instagram. Ea locuiește în Londra alături de mama ei, însă vine destul de des în România.

