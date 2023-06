„Am fost la cină împreună la un restaurant de pe Șoseaua Nordului, apoi am fost la festival, la Saga. Ne-am întâlnit în București, locuim amândoi în Londra.

Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni. Ne-am simțit bine împreună și la restaurant, ne-am distrat și la Saga”, a dezvăluit Elena Chiriac despre ieșirea cu Rocco Ritchie, băiatul cântăreței Madonna și al lui Guy Ritchie.

Elena Chiriac: „Este un tip foarte drăguț și foarte mișto”

„Este un băiat super simpatic, o prezență foarte plăcută.Nu pot să mă pronunț în punctul în care sunt acum cu el. Nu pot să spun că nu îl văd ca pe un potential iubit. Este un tip foarte drăguț și foarte mișto. Este un băiat cu care am ieșit și s-a întâmplat să fim fotografiați.

Dacă vom ieși a doua oară, cu siguranță nu vom fi fotografiați. El nu locuiește în România. A fost o întâmplare să vină, a venit pentru festival (SAGA, n. red.)”, a mai spus Elena Chiriac, care a participat la Survivor și la Ferma, emisiunile de la Pro TV.

Peste 165 000 de oameni s-au distrat la SAGA Festival 2023

Mai mult de 165.000 de oameni au fost prezenţi la cea de-a treia ediţie SAGA Festival care avut loc în weekend, la Romaero, în Bucureşti. Skrillex, Fisher, Tale of Us, Loreen, Robin Schulz, Hot Since 82, Alan Walker, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Mike Williams, Adam Beyer, Kevin de Vries sunt doar câţiva dintre artiştii care au urcat pe scenele SAGA și au adus bucurie și energie prin show-urile lor.

În premieră în România, fanii SAGA s-au putut bucura de show-urile Mochakk, Franky Wah, Melanie C, Gordo, Hitty. Nici artiștii români nu au lipsit din line-up: Delia, Subcarpați, Carlas Dreams, B.U.G. Mafia, Spike, dar și cei mai relevanți artiști de trap care au urcat pe scena Switch hijacked by Hustle precum IAN, Deliric, Nane, Puya, Killa Fonic, Azteca și mulți alții.

„România, mulțumesc pentru energie, este minunat și nu voi uita niciodată această stare”, a spus Fisher. Artistul a susținut un show la scena Heat, iar duminică, în ultima zi de festival, un alt show senzațional pe Mainstage.

Alan Walker la SAGA Festival 2023

„M-am simțit minunat, au fost trei ore intense și abia aștept să revin”, a spus Skrillex. Artistul a petrecut până dimineață alături de fani: imediat după show-ul de la Source (Mainstage), a urcat și în Rave Plane (avionul care a fost una dintre scenele SAGA 2023) pentru o petrecere surpriză și apoi s-a bucurat de show-ul Ninei Kraviz în rave pit-ul Source.

Mai mulți artiști internaționali au oferit petreceri exclusiviste în Rave Plane: unele au fost anunțate în avans precum Alan Walker, Gordo, Franky Wah, iar artiști precum Fisher, Skrillex, Mochakk, Vintage Culture au decis pe loc să se alăture și ei festivalierilor din avion, energizați de atmosfera specială de la SAGA. „Mă bucur să mă întorc la SAGA într-un loc atât de diferit cum e Romaero, e o energie aparte”, a spus Alan Walker.

