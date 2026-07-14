Panică la bord: „Jumătate din corpul lui era în afara avionului”

Incidentul a fost descris de Svetlana Grković și de alți martori ca fiind o scenă de coșmar.

„Jumătate din corpul lui era afară. Am reacționat imediat și i-am prins picioarele. M-am gândit: «Dacă murim, murim împreună»”, a povestit soția bărbatului pentru postul public grec ERT, conform BBC.

Cu ajutorul a altor doi pasageri, femeia a reușit să-și tragă soțul, pe Ljubisa Karović, înapoi în cabină. „Masca de oxigen a căzut, iar în cabină s-a declanșat haosul”, a adăugat ea.

The aircraft that partially sucked a 61-year-old Serbian man out of the window is a Boeing 737-800 (Next Generation), not a B737 MAX. It's an 18-year-old airframe, MSN 36569, built in Renton and delivered to Ryanair in March 2008, registered as EI-DYF. It later entered service… pic.twitter.com/lIO2ByXp3a — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) July 10, 2026

Potrivit declarațiilor sale, o tânără aflată lângă soțul ei l-a ținut de mână în tot acest timp. La un moment dat, pasagerii au încercat să blocheze fereastra spartă cu un geamantan, dar acesta a fost aspirat afară.

„Soțul meu a leșinat de trei ori. Era o situație de groază”, a mai povestit femeia.

Svetlana Grković a declarat că soțul ei, în vârstă de 61 de ani, este „grav rănit și în stare de șoc”.

„E important pentru mine că este în viață… are mâna grav rănită, arsuri și nu poate comunica. Nu își amintește aproape nimic din ce s-a întâmplat”, a spus femeia pentru ERT.

Ea a adăugat că soțul său începe să tremure de fiecare dată când aude de avioane: „Și eu sunt într-o stare psihologică foarte proastă. Mi-a fost frică pentru viața noastră. Credeam că avionul se va prăbuși”.

Momente de groază pentru pasageri

Alți pasageri au povestit momentele de panică trăite la bord.

„Am realizat imediat că a fost o decompresie. Se auzeau țipete… pentru o clipă am crezut că cineva a deschis din greșeală ușa de urgență”, a declarat Christina pentru Radio Thessaloniki.

„Am crezut că avionul se va prăbuși. Decompresia a fost extremă. Părea că nu putem respira”, a adăugat Sofia, o altă pasageră.

Suspiciuni legate de motorul avionului

Un expert tehnic, angajat de familie ,consideră că incidentul a început cu o defecțiune la motorul drept al aeronavei, ceea ce a făcut ca resturile rezultate să lovească și să spargă geamul cabinei, înainte de pierderea rapidă a presiunii din cabină. Această ipotezî nu a fost, însă, confirmată de autoritățile care investighează cazul.

Avionul, un Boeing 737-800 operat de subsidiara Ryanair, Malta Air, a fost nevoit să se întoarcă pe aeroportul din Salonic la doar 10 minute după decolare, după ce a pierdut brusc altitudine de 2.700 de metri.

Potrivit unei declarații oficiale Ryanair, „zborul de dimineață de vineri, 10 iulie, s-a întors la sol la scurt timp după decolare, când un hublou s-a desprins în zbor”.

Ancheta continuă

Incidentul este investigat de Autoritatea Elenă pentru Siguranța Transporturilor Aeriene și Feroviare, iar ancheta implică și experți internaționali, inclusiv din cadrul Boeing, Administrația Federală a Aviației din SUA și Agenția pentru Siguranță a Aviației din Uniunea Europeană.

Aeronava avea aproximativ 18 ani vechime, conform informațiilor disponibile.

Ljubisa Karović a fost internat într-un spital din Salonic, unde a primit îngrijiri medicale, starea sa fiind monitorizată îndeaproape.

Cazul rămâne deschis, iar pasagerii așteaptă răspunsuri privind cauzele exacte ale incidentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE