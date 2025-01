Prezentă zilele acestea la avanpremiera sezonului 2 Power Couple, show la care a participat în trecut împreună cu CRBL, Elena Vîșcu a vorbit despre cum este viața ei după divorț.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Viața Elenei Vîșcu s-a schimbat complet anul trecut, după ce ea și CRBL au pus punct unei căsnicii care a durat 16 ani. Chiar dacă durerea a fost foarte mare, Elena și-a dat seama că nimic nu este întâmplător și că lucrurile se vor așeza în viața ei.

„Eu cred că am dat tot ce am avut. Nu, nu am regrete. Eu dorm liniștită cu capul pe pernă”, a spus Elena Vîșcu, pentru Unica.ro.

După finalizarea divorțului, Elena și fiica ei, Alessia, s-au mutat în Republica Moldova, țara natală a fostei coregrafe de la „Dansez pentru tine”.

În prezent, Elena are trei joburi. Își ajută o prietenă în afacerea ei cu decorațiuni pentru evenimente, lucrează la distanță pentru o agenție de digital marketing și predă cursuri de dans. În plus, în prezent, Elena își ajută tatăl cu un nou proiect personal.

Recomandări Dosarul polițiștilor-torționari de la Secția 16, condamnați la închisoare. Instanța: „Scopul lor a fost de a pedepsi și de a înjosi”

„Da, e agitație și îmi place momentan așa. Dar cu siguranță o să se așeze toate lucrurile. Legat de divorul de CRBL, Elena spune că mai are momente când îi vine să plângă, însă învață să ia lucrurile ca atare.

„Nu este chiar atât de rău totul. Uite, și când ești ‘gata, potopul, sfârșitul lumii, nu este chiar așa. Am mai spus asta și spun tot timpul, nimic în viața nu e întâmplător. Experiențele noastre din viață, pe care le numim rele, poate ele sunt cele mai bune, dar noi nu ne dăm seama pe moment. O să-ți dai seama de ce ți s-a întâmplat evenimentul X sau Z mai târziu. Nu zic nu, am și zile în care poate îmi vine să plâng, suntem oameni”, a mai povestit Elena despre viața ei după divorț, pentru Unica.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News