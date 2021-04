Elena Ionescu, despre relația cu fostul soț. „Mi-aș fi dorit foarte tare ca Răzvan să aibă un tătic”

„Părinții mei sunt destul de prezenți în viața lui Răzvan și tatăl copilului (la fel). Chiar dacă noi am divorțat, am ajuns la un numitor comun.

Mi-aș fi dorit foarte tare ca Răzvan să aibă un tătic prezent în fiecare zi, pentru că, indiferent de cât credem noi, femeile, că suntem de puternice, fiecare părinte își are rolul lui foarte important.

De aceea am încercat să am o comunicare foarte bună cu tatăl lui și avem, slavă Domnului. Am considerat că cel mai deștept întotdeauna cedează și asta a făcut ca noi să avem un echilibru foarte bun”, a spus Elena Ionescu la Antena Stars.

„După ce am divorțat, am avut o perioadă de rătăcire, pentru că nu știam care-i calea pe care trebuie să o iau. Nu știam ce fac greșit. Nu știam ce trebuie să fac să mă repun pe picioare.

Eram într-o stare financiară destul de grea. După o sarcină, o femeie nu mai are aceeași formă fizică, energie. Am încercat să fac foarte mult sport. Răzvan face cu mine sport foarte mult”, a continuat solista.

