După o absență de 14 ani, cunoscutul prezentator TV Mădălin Ionescu se întoarce în trustul Antena, marcându-și revenirea cu o nouă emisiune intitulată „Viața fără filtru”, difuzată pe Antena Stars. Într-un interviu recent, Mădălin Ionescu a discutat deschis despre motivele plecării sale anterioare și despre entuziasmul cu care își lansează noul proiect.

Mădălin Ionescu a avut o carieră de succes la Antena 1, unde a fost lider de audiență și a revoluționat genul tabloid cu emisiunea „Acces Direct”. Cu toate acestea, în urmă cu 14 ani, prezentatorul a părăsit trustul, o decizie pe care o descrie acum ca fiind „un final bizar și nefiresc”. Tensiunile legate de viața sa personală au jucat un rol crucial în plecarea sa de atunci.

„Am plecat de la Antenă în calitate de lider de audiență și după ce am produs, cu toată modestia, o revoluție a genului tabloid în TV. Acces Direct a fost prima emisiune zilnică de televiziune din România care a depășit o medie lunară de un milion de telespectatori! E adevărat că a fost un final bizar și nefiresc, dar nu am fost niciodată ranchiunos. Am privit doar înainte. La întoarcere, am găsit un trust și mai solid, cu succese de piață mari și incontenstabile. Antenele dau astăzi ora exactă pe piața media”, a spus prezentatorul TV pentru viva.ro.

Recomandări Cum încearcă jandarmii din Dosarul „10 August 2018” să scape de acuzații. Coloneii Cucoș, Cazan și Sindile îl acuză pe procurorul care a deschis ancheta că a participat la protest

„Nu am vrut niciodată să îmi protejez prea tare viața personală pentru că nu am avut ce să ascund”

În cadrul interviului, Mădălin Ionescu a vorbit și despre motivul pentru care, în urmă cu 14 ani, a plecat de la Acces Direct, deși avea un mare succes la Antena 1 cu emisiunea pe care o prezenta.

„Nu am vrut niciodată să îmi protejez prea tare viața personală pentru că nu am avut ce să ascund. Singura mea greșeală e că am ascultat, la un moment dat, sugestia managerului din acel moment al emisiunii Acces Direct, care mi-a cerut să nu fac public faptul că eram în divorț, pe motiv că nu se știe cum va reacționa publicul.

Dacă aș fi făcut-o la momentul în care s-a produs ruptura… relația cu Cristina nu ar mai fi generat nebunia care ne-a ținut luni de zile pe prima pagina a ziarelor, ci ne-ar fi dat dreptul la o viață normală, așa cum am fi meritat”, a declarat Mădălin Ionescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cu toate acestea, Mădălin Ionescu nu a păstrat resentimente și a continuat să-și dezvolte cariera în televiziune. Acum, după discuții productive cu echipa managerială actuală, el a decis să revină la Antena Stars cu „Viața fără filtru”, o emisiune care își propune să abordeze subiecte de actualitate și povești inedite dintr-o perspectivă unică.

Recomandări Paradoxul energetic românesc: vara cumpărăm energie la prețuri foarte mari, iarna exportăm la valori de trei ori mai mici. Care sunt cauzele

„Am întâlnit la Antena Stars o echipă managerială excelentă, cu viziuni comune legate de spectacolul TV. Nici eu nu m-am așteptat să fac acest pas atât de devreme după plecarea de la Metropola, dar am promis că voi reveni pentru un proiect de anvergură”, a declarat Mădălin Ionescu.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Alina Pușcău, invitată la nunta prințesei norvegiene Martha Louise cu șamanul Durek Verrett. Cum a apărut românca la eveniment

Urmărește-ne pe Google News