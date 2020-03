De Livia Lixandru,

Soția lui Andrei Duban a fost iarăși acuzată de Elena Ionescu că joacă teatru, potrivit cancan.ro. „De unde atâta încărcare? Ea face lucrurile care îi plac și nimeni nu s-a băgat peste ea”, a spus cântăreața.

La auzul acestor cuvinte faimosul Ghiță a reacționat imediat și i-a luat apărarea Grațielei: „Poate ea e încărcată… Sau poate psihic, nu mai rezistă. Nu ai de unde să știi ce este în sufletul ei. Poate și eu simt nevoia să plâng acum, asta încerc să spun…”.

Cuvintele Elenei Ionescu par să fi fost picătura care a umplut paharul, întrucât Grațiela Duban a izbucnit în lacrimi.

„Păi și eu de ce nu am voie să plâng? Știi că mâine e ziua copilului meu? Știi? Știi treaba asta? Da? Poate eu am săptămâna asta un pic mai sensibilă din cauza lucrului ăstuia, da? Și poate jignirea ta a umplut paharul de sensibilitate al meu și poate așa am răbufnit eu, da?”, a spus extrem de supărată și indignată Grațiela Duban.

Actrița a continuat să plângă și la interviu: „Să nu mai zică despre mine că sunt o mincinoasă, că nu sunt o mincinoasă. Urăsc să mi se spună lucrurile astea când eu știu exact ce fac’.

Elena Ionescu: „A început să plângă, a început să se victimizeze„

A simțit că nu mai poate, a răbufnit și i-a spus Elenei Ionescu: „Am voie să plâng, am voie să răbufnesc, am voie să fiu emotivă, fără ca tu să mă acuzi că joc teatru?’/ Am voie să fac lucrurile astea? Pot?’.

„Da, Grațiela, poți să faci ce vrei tu”, a răspuns artista.

„Mulțumesc frumos, Elena, dacă-mi permiți lucrul ăsta! Îți mulțumesc frumos!”, a spus Grațiela Duban ironic.

„ A început să plângă, a început să se victimizeze, că ea are un copil acasă și că eu sunt cea care i-a pus capac aici cu toate problemele pe care i le fac. Lucru, complet neadevărat! Un fel de: hai să găsim un subiect să dăm în Elena, că nu mai aveam demult un subiect cu ea”, a mai ținut să precizeze Elena Ionescu în cadrul interviului.

