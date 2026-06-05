NASA a cerut echipajului să fie pregătit pentru o evacuare de urgență

Astronauții de pe Stația Spațială Internațională au fost instruiți să se pregătească pentru o evacuare de urgență, după ce o scurgere de aer din modulul rusesc Zvezda s-a agravat, potrivit NASA. Incidentul a fost raportat vineri, la ora 9.04 ET (14.00 BST), când echipajului Crew-12 i s-a cerut să intre în capsula Crew Dragon andocată și să-și îmbrace costumele spațiale.

Din echipajul Crew-12 fac parte doi astronauți americani, un astronaut francez și un cosmonaut rus. Scurgerile de aer, monitorizate de luni de zile, au crescut recent de la 0,5 kg la 0,9 kg pe zi, conform unui oficial NASA care a preferat să rămână anonim.

„Această măsură a fost luată din extremă precauție, pentru a asigura siguranța echipajului în cazul unei evacuări de urgență”, purtătoarea de cuvânt a NASA, Bethany Stevens.

NASA și Roscosmos încearcă să identifice soluții pe termen lung pentru a remedia problema din modulul Zvezda, o componentă esențială a laboratorului orbital. Stația Spațială Internațională, operată în comun de cele două agenții, este de dimensiunea unui teren de fotbal și găzduiește misiuni internaționale cruciale. Detalii suplimentare despre evoluția situației sunt așteptate.

Agențiile spațiale caută o soluție pentru fisurile din modulul Zvezda

Roscosmos, agenția spațială rusă, a încercat să repare fisurile și să reducă scurgerile prin intervenții periodice, însă vineri după-amiază a suspendat lucrările pentru a analiza mai bine situația. „Tunelul de transfer al modulului de serviciu Zvezda, cunoscut sub numele de PrK, a suferit de fisuri și scurgeri de ceva vreme și a fost atenuat de Roscosmos pe cât posibil până în prezent. În urma unor noi scurgeri de informații, Roscosmos a ales să procedeze vineri la o operațiune de reparații mai amplă”, a explicat Stevens.

După ce s-a constatat că scurgerile nu reprezintă un pericol iminent pentru stație sau echipaj, astronauții au primit permisiunea să revină la activitățile obișnuite. „Având în vedere această evoluție, NASA a instruit membrii echipajului din interiorul navei spațiale Dragon să încheie procedurile de adăpost în siguranță și să revină la operațiunile planificate la bordul Stației Spațiale Internaționale. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Roscosmos la o abordare colaborativă pentru a remedia scurgerile de informații”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a NASA.

Stația Spațială Internațională, un proiect internațional la care participă NASA, Roscosmos și alte agenții spațiale, continuă să reprezinte un simbol al colaborării globale în explorarea spațială. Cu toate acestea, incidente precum scurgerile de aer relevă provocările tehnice și operaționale constante cu care se confruntă echipele de pe orbită și cele de la sol.

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