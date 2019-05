Elena Merișoreanu este dependentă de injecții cu celule stem

După ce a fost supusă unei operații la corzile vocale, artista mărturisește că se află într-o nouă situație destul de grea. Cântăreața face câte 12 injecții la fiecare picior.

„Toată viața mea am stat și am cântat pe tocuri. E foarte greu. Am un doctor la Târgoviște care îmi face injecții. E un tratament cu celule stem. Fac 12 injecții la fiecare picior. Am concerte întruna, până în octombrie. De Paște am cântat la Londra. Eu la nunți la țară nu mai cânt, doar la Zile ale orașelor. Trebuie să am grijă cu sănătatea. Nici nu mă mai lasă familia”, a mărturisit Elena Merișoreanu, potrivit Click!

Citește și

Adrian Năstase, despre condamnarea lui Liviu Dragnea. „Încercările lui de a negocia cu «statul paralel» l-au dus într-o fundatură”

Citește mai multe despre Elena Merișoreanu, picior, probleme și Sanatate pe Libertatea.