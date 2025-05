După ce au anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că divorțează și că nu vor să vorbească foarte mult pe această temă, CRBL a început o relație cu Olga Guțanu, o tânără care îi este iubită și în prezent.

Fosta soție a lui CRBL s-a mutat în Republica Moldova

Din câte se pare, divorțul a afectat-o destul de tare inițial pe Elena Vîșcu, astfel că frumoasa blondă a hotărât să se mute înapoi în Republica Moldova, acolo unde se află familia ei. Iar decizia nu a fost una greu de luat, ținând cont că și Alesia, fiica ei și a artistului, a dorit să facă acest pas și să părăsească România.

La un an de la divorțul de CRBL, fosta soție a artistului a postat pe Instagram, la story, direct din Republica Moldova, un mesaj prin care afirma că tot răul a trecut și acum se simte vindecată.

„La mulți ani mie! Acum un an m-am desprins. Am lăsat în urmă durerea și am ales lumina. Mi-am dat un an să mă vindec. Și m-am regăsit. Elena s-a întors. Și nu mai pleacă. În sfârșit, eu sunt eu.

Mulțumesc, Doamne, pentru tot. Veșnic recunoscătoare. Mulțumesc vouă, oamenilor mei, familiei mele virtuale, pentru toată susținerea. Mulțumesc celor din jurul meu. Prietenilor mei adevărați. Sunt norocoasă. Sunt binecuvântată. Mulțumesc familiei mele. Mă înclin în fața voastră. Din inimă”, scria Elena Vîșcu pe internet.

Elena Vîșcu a scăpat de riduri

Acum, la câteva săptămâni de la acel mesaj, fosta coregrafă de la „Dansez pentru tine” a luat o decizie radicală și a apelat la ajutorul esteticianului, pentru a-și face unele îmbunătățiri la nivelul feței.

„După un an de la divorț, m-am decis să renunț la ele. Da, să le șterg. Decizia asta pentru mine a fost, sincer, șutul de care aveam nevoie ca să ies din carapace. A fost exact ce aveam nevoie. Știi, viața are un talent aparte să ne surprindă. Uneori cu flori, alteori cu riduri fine, așa că am ales să scap de acele linii fine care-mi aminteau zilnic că unele lucruri n-au mers ca în povești cu zâne. Încrederea în sine e cel mai frumos filtru”, a anunțat fosta soție a lui CRBL pe rețelele de socializare.

„Într-o viitoare serie explorăm cum să gestionăm liniile fine de expresie cauzate de… adolescenți”, a mai scris Elena Vîșcu pe Instagram.

