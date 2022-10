După ce a terminat liceul ca șefă de promoție a absolvenților Colegiului Dimitrie Paciurea și a luat Bac-ul cu media 9,5, Eliza Iliescu a fost admisă la facultatea pe care și-o dorea. Fiica Adrianei Iliescu este studentă la Litere și își dorește să fie profesoară de română și engleză. Acum, ea a anunțat că merge și la a doua facultate, cu taxă, la Științe Umane.

„M-am înscris și la a doua facultate, de Științe Umane. Nu avem nevoie de nimic, de niciun ajutor”, a explicat tânăra.

„Important e că fac ceea ce-mi doresc, n-am emoții, sunt sigură că mă voi descurca. Îmi doresc să fiu o studentă cu rezultate bune la învățătură. Îmi place ceea ce o să fac, tocmai de aceea mi-am și ales această facultate, din cadrul unei universități prestigioase din București”, a mai anunțat tânăra.

Pentru playtech.ro, Adriana Iliescu declara că ea va face totul pentru a o ajuta pe fiica ei, spunea că se vor descurca să plătească a doua facultate din veniturile pe care le are ea, din pensie. Dacă nu, ea e dispusă să facă un credit. „Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea!

Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față!”, a mai spus Adriana Iliescu.

Adriana Iliescu, ca fost cadru universitar, fostă profesoară de limba și literatura română, are o pensie de aproximativ 4.000 de lei, plus o indemnizație de aproximativ 2.000 de lei, de la Uniunea Scriitorilor. „Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate.

Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, mărturisea ea pentru aceeași sursă.

