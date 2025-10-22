Actrița britanică continuă să uimească cu aparițiile sale în costume de baie. Într-o postare recentă pe Instagram, ea a dezvăluit secretele sale pentru fotografii flatante în bikini. Elizabeth Hurley a sărbătorit recent împlinirea a 60 de ani cu o ședință foto nud.

Secretele lui Elizabeth Hurley pentru fotografii perfecte

Într-o duminică de octombrie, Elizabeth Hurley a împărtășit cu cei 3,2 milioane de urmăritori ai săi pe Instagram trucurile sale pentru fotografii reușite în costum de baie. „Secretul meu pentru poze flatante în bikini? ÎNTINDEREA!” a scris ea.

Actrița a demonstrat acest lucru pozând cu brațele ridicate deasupra capului, evidențiindu-și abdomenul tonifiat. Hurley a adăugat și alte sfaturi: „Dacă aveți dubii, ridicați brațele sau întindeți-vă”. De asemenea, ea a subliniat importanța protecției solare: „Și nu uitați de crema cu factor de protecție solară”.

În fotografiile postate, Elizabeth Hurley a purtat un costum de baie verde mentă din colecția sa, Elizabeth Hurley Beach. Costumul includea un sutien cu șnururi și o pereche de slip cu șnururi împletite. Actrița a completat ținuta cu ochelari de soare supradimensionați și un colier cu pandantiv în formă de inimă. Machiajul și coafura lui Hurley au fost naturale și elegante. Ea a optat pentru un luciu de buze roz deschis și și-a aranjat părul în bucle lejere, cu o cărare laterală.

Fotografiile au fost realizate într-un cadru tropical, cu flori fucsia strălucitoare în fundal și o canapea de exterior. În a doua imagine din serie, Hurley a adoptat o poziție mai jucăușă, întinzându-se pe canapea cu piciorul drept ridicat în aer și brațele întinse lateral.

Alte sfaturi de la Elizabeth Hurley

Aceasta nu este prima dată când Elizabeth Hurley împărtășește sfaturi pentru fotografii reușite în costum de baie. Într-o postare anterioară, ea a recomandat evitarea luminii solare directe de deasupra. „Când vă fotografiați în bikini, răsăritul sau apusul sunt cei mai buni prieteni ai voștri”, a scris ea, dezvăluind că respectivele fotografii au fost realizate la ora 7 dimineața.

La 60 de ani, Elizabeth Hurley continuă să fie o sursă de inspirație în ceea ce privește încrederea în sine și aspectul fizic.

