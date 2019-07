De Andreea Romaniuc Archip,

Elvira Deatcu era boboc la liceu când și-a făcut debutul în lumina reflectoarelor. Destinul a făcut ca ea să intre în colimatorul unui mare regizor, care a remarcat potențialul ei talent.

„Când eram în clasa a IX-a, Geo Saizescu și Liviu Pojoni au venit în Pedagogic, în timpul repetiției corului, să caute adolescenți pentru un serial, urmând să și filmeze în liceul nostru. În cor eram și eu, și Delia Nartea. Amândouă am jucat rolurile principale feminine. A fost o experiență minunată pentru noi”, a declarat, pentru Libertatea, Elvira Deatcu.

A încercat s-o copieze pe Adriana Trandafir

Odată cu acest rol, Elvira a luat „microbul” actoriei, așa că a ales ca, la finalul liceului, să dea admitere la UNATC. „Am avut bucuria s-o cunosc pe Adriana Trandafir în perioada adolescenței și, firește, ea a-ncercat să mă-ndrume, dar eram atât de fascinată de personalitatea ei, încât am încercat să fiu… ea. Era imposibil! Apoi, am aflat de cursurile de pregătire pe care le organiza Adriana Popovici. Era extrem de dură, dar ne-am prețuit una pe cealaltă”, ne-a povestit actrița, angajată acum la Teatrul Odeon.

Mircea Albulescu, mentor și după facultate

Un alt mare actor care i-a influențat cariera a fost regretatul Mircea Albulescu. Acesta i-a fost profesor, dar au păstrat legătura și după terminarea facultății, Elvira simțind de multe ori nevoia să-i ceară sfatul, să-i afle părerea.

„Am fost la clasa lui Mircea Albulescu, alături de care s-au aflat Adrian Titieni, Dinu Manolache, Cătălin Naum, Simona Măicănescu. Au fost multe momentele în care m-am sfătuit cu dom profesor. Ne spunea destul de des: „În profesia asta, șansa joacă un rol nepermis de mare”. Mare adevăr!”, a adăugat Elvira Deatcu.

Predă ștafeta? Băieții ei sunt atrași de zona artistică

Elvira Deatcu are doi băieți, pe care i-a familiarizat de mici cu lumea teatrului. Însă nu a vrut să îi influențeze, ci i-a lăsat să-și găsească singuri afinitățile și zona în care vor dori să se exprime: „Există semne că se vor exprima profesional în zona artistică. Luca se pregătește pentru Arhitectură, îi place fotografia, cântă la chitară. Filip vrea să studieze canto și participă la cursurile de dans ale Academiei lui Mihai Petre. A jucat alături de mine și i-a plăcut extrem de mult. Amândoi vin la teatru și nu numai la spectacolele mele, firește. Vom vedea care le va fi drumul. Mi-aș dori să meargă în fiecare zi cu bucurie spre serviciu!”.

