Pe Instagramul ei, Elwira Petre a postat mai multe fotografii în care apar familia și rudele acesteia, iar alături a transmis un mesaj emoționant.

„Orașul acesta, Koszalin, nu s-a schimbat aproape deloc! Majoritatea locurilor sunt la fel cum erau acum 28 de ani, când am plecat. Îmi place totuși să mă întorc aici, să-mi amintesc de mine de atunci, să le povestesc fetelor și lui Mihai despre copilăria mea.

Cât suntem aici, ne ocupăm doar cu vizite în familie, plimbări pe plajă (aici oamenii au paravane cu care se feresc de vânt și este destul de frig), mese împreună pregătite de mama, mergem în parcul de distracții la carusel, îi vizităm pe bunici și străbunici, mergem la cimitir, la tata.

Le-am dus pe fetele noastre să vadă școala mea generală, într-una din zile. Și am mâncat numai mâncare tradițională poloneză. Practic, nu am făcut nimic special. Și totuși, totul este atât de special și emoționant pentru mine.”, a fost mesajul transmis de Elwira Petre.

Mihai și Elwira s-au căsătorit în luna iunie a anului 2008, devenind și părinții a două fetițe: Catinca și Ariana.

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo.

Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București.

Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin”, spunea Elwira Petre, la Antena 1.

