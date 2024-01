Pe una dintre rețelele de socializare, Elwira Petre a postat un video în care le povestește fanilor săi experiența sa cu postul negru pentru trei zile. Printr-o experiență asemănătoare a trecut și Damian Drăghici, care nu a mâncat nimic timp de 7 zile.

„Vreau să vă povestesc despre cea mai recentă experiență a mea. Anul acesta mi-am propus să am mai mare grijă de corpul meu. Îmi doream să încerc de mult 3 day water fast. Și acum a venit momentul perfect! Nu știam la ce să mă aștept, însă știam foarte bine care sunt beneficiile acestui «post»”, a spus aceasta pe Instagram.

Soția lui Mihai Petre a explicat care sunt beneficiile acestui post negru: „Pe lângă faptul că-i dai șansa corpului tău să se regenereze și să se vindece este și o călătorie spirituală. În care să ai încredere că întreg organismul tău face exact ce trebuie să facă! Nu știam dacă am să reușesc și în a doua zi după-amiaza îmi venea să renunț. Dar motivul pentru care l-am încercat m-a determinat să perseverez”.

„În a doua zi au început un pic problemele”

Elwira Petre consideră că experiența pe care a trăit-o în aceste zile a fost unică și s-a simțit foarte bine în cele 3 zile fără mâncare. Cea de-a doua zi a fost puțin mai dificilă pentru dansatoare, însă a fost uimită de conexiunea dintre corp și minte.

„În primul rând, vreau să vă spun că această experiență este una unică și este una foarte specială, pentru că este o călătorie împreună cu corpul tău, cu mintea ta, în care eu, cel puțin, nu știam la ce să mă aștept. Eu am mai făcut fasting, dar recunosc că cel mai lung a fost de 48 de ore, niciodată 72 și nu știam la ce să mă aștept. Prima zi era una chiar foarte bună, pentru că sunt obișnuită, cel puțin o dată pe lună, o dată pe săptămână să fac fasting de 24 de ore. În a doua zi au început un pic problemele, pentru că nu mi-a fost foame, dar recunosc că mă simțeam foarte obosită, mă simțeam obosită seara și m-am pus să dorm mai devreme”, a mărturisit Elwira Petre în videoclipul postat pe Instagram.

„Am avut atât de multă energie că îmi venea să sparg toți pereții din casă”

Și a continuat: „Cea de-a treia zi m-am așteptat să fie cea mai grea, dar am avut o surpriză extraordinară. De când m-am trezit, corpul meu exploda de energie, era ceva ce nu am simțit niciodată. E o experiență tare faină. Am avut atât de multă energie că îmi venea să sparg toți pereții din casă. Nu îmi venea să cred că se întâmpla asta și sincer mă așteptam să mă simt foarte obosită, mă așteptam să îmi fie foame, dar nu s-a întâmplat asta. Am folosit acel fasting strict pentru beneficiile lui de regenerare, de vindecare. Sincer vreau să vă spun că a fost o călătorie extraordinar de frumoasă împreună cu corpul meu și mintea mea. O călătorie și spirituală pentru că de foarte multe ori nu am avut încredere în mine că am să reușesc să duc asta până la capăt, dar acum sunt foarte fericită că am reușit”.

„Când țin fastingul sunt câteva reguli foarte importante pe care nu le sar”

Elwira Petre atenționează că sunt câteva reguli care trebuie respectate cu sfințenie în acest post negru. De exemplu, după ce se termină cele trei zile de fasting, indicat ar fi ca prima masă solidă să fie bazată pe proteine și grăsimi.

„Când țin fastingul sunt câteva reguli foarte importante pe care nu le sar: În primul rând, trebuie să te consulți cu medicul tău dacă poți ține acest fel de post. Poți avea câteva gustări, cum ar fi o ceașcă de ceai de plante, organic, fără chimicale (foarte important acest aspect!). Sau cafea neagră neîndulcită și fără lapte. Dacă simți foamea foarte intens poți lua o linguriță de MCT oil.

„Este foarte important cu ce «spargeți» fastingul”

Eu am băut două cafele negre și o ceașcă de ceai de plante (uscate acasă, plantele sunt crescute în grădina mea). De asemenea, este foarte important cu ce «spargeți» fastingul. Nu poate fi direct o masă copioasă sau o felie de tort. Prima mea masă a fost o cană de supă de oase cu zeamă de varză și câteva măsline.

M-au ajutat grăsimea (dar și proteina e indicată) pentru că nu-mi doresc să pierd masa musculară.

Puteți folosi și kefir sau avocado la prima masă după post”, a adăugat soția lui Mihai Petre.

