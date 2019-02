Emil Rengle a dat cărțile pe față despre Brigitte Sfăt. „Citea Biblia, apoi îi jignea pe la spate”

Emil Rengle, al doilea concurent care a fost eliminat de la Ferma, a acordat un interviu pentru emisiunea la Măruță, în care a oferit detalii despre bisericuțele formate la show.

Dansatorul s-a arătat uimit de comportamentul lui Brigitte Sfăt, care pe de o parte citea Biblia, iar pe de alta îi jignea pe la spate pe ceilalți concurenți din cadrul emisiunii.



„Unele persoane au manipulat în Ferma. Nu am simțit asta, probabil că am fost puțin naiv. De exemplu, am fost surprins de personajul lui Brigitte.

Am apreciat foarte mult că Brigitte avea nevoie de un moment să citească Biblia, dar după, în testimonial vedeam cum îi judeca pe alții, ba chiar îi jignea pe la spate. Acesta este un mic exemplu.

Eu nu o judec pe Brigitte. Mi-au plăcut,în schimb, Remus și Marius, cei doi Ninja”, a afirmat Emil Rengle.

Citește și: Declarație halucinantă a purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean Ilfov: Patronul Spitalului, Consiliul Județean'! Libertatea dă cuvântul adevăratului patron, pacientele cusute de medicul cu diplomă falsă! AUDIO: „Sunt șocată!”