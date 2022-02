Emil Rengle a câștigat colanul de imunitate în ediția din 14 februarie la „Survivor România” 2022, așa că votul lui pentru părăsirea competiției a fost CRBL. A și justificat de ce. „CRBL devine un personaj destul de recalcitrant. Mă deranjează felul în care se comportă la traseu. Te bagă în filmul lui, care nu este un film bun. Nu-mi place filmul lui CRBL. El nu aduce puncte. Dacă ar fi un om care să aducă puncte, le-aș lua sfaturile ca atare.

Nominalizarea din seara aceasta va fi bazată atât pe social, sportiv, cât și strategic. Este o persoană care a avut destul de multe conflicte deja în insulă. E genul de persoană care le creează. E o persoană puțin egoistă. Această persoană este CRBL. Dacă la ceva se pricepe este să vorbească mult. Nu vede pădurea de copacul din fața lui”, a spus Emil Rengle.

„N-am cum să fiu de acord cu ce a spus Emil”

CRBL a reacționat imediat. „La joc suntem toți egali. Am rămas surprins să aflu un vot și la votul colectiv. Referitor la ce a zis Emil, nu sunt de acord cu nimic. A zis ca sunt egoist, că lucrurile nu ne aparțin. Sunt cel mai pasionat de aici de forma de supraviețuire. Tatăl meu m-a învățat să mă adaptez. Nu îmi place lenea. Când fac eu ceva și e bun, să-și facă fiecare. E ca un tacâm, nu mâncăm toți cu aceeași furculiță. Dacă am făcut un lucru bun, să și-l facă și ei. Au pretenția să-l share-uiesc cu toată lumea, în timp ce alții stau la soare, CRBL se gândește cum să-mi fac un colțișor din poncho.

Ajut pe oricine îmi cere ajutorul. Sunt un om cu un mare defect: sunt atent la detalii. Greșesc, pun la suflet toate nimicurile. Observ cât stă ăla la soare, cât nu aduce ăla lemne, ăla aduce vreascurile mari, ăla le taie, ăla nu le taie, etc. Nimicurile mă macină și mă ajută să descopăr caracterele colegilor mei.”, a declarat el.

„N-am cum să fiu de acord cu ce a spus Emil, că sunt egoist, că nu am adus puncte în ultima perioadă, că nu mai am aceeași forță. Ce legătură are spusă de Emil, care a adus cele mai puține puncte de când a venit la Survivor? A adus 3-4 puncte, dintre care 2 la quizz.

La jocurile unde chiar contează nu aduce puncte. Poate nu e destul de antrenat încă, poate va nimeri și el ce avem de nimerit acolo. Am avut o altercație cu Emil la joc, m-a făcut recalcitrant. Nu pot să fiu educat de cineva care nu se apropie de nivelul meu de educație, din punctul meu de vedere.”, a mai adăugat CRBL la „Survivor România”.

