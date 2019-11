De Andreea Romaniuc Archip,

Emilia Popescu și Ștefan Bănică jr sunt doi actori consacrați, pe care îi leagă din tinerețe o strânsă prietenie. Anii au trecut în favoarea lor, demonstrându-le că întâlnirea nu a fost întâmplătoare.

„Ne-am cunoscut în facultate, el era în anul întâi și eu eram în anul al treilea. Pe urmă, am început să lucrăm imediat împreună. Dar ne-am împrietenit din facultate, aveam un cerc comun de prieteni care nu erau actori și am început să lucrăm chiar în 90împreună în televiziune. De atunci am rămas așa. Am avut perioade când ne vedeam mai des sau de mai puține ori, dar prietenia nu se contabilizează în felul acesta. Am depășit gradul de prietenie, chiar suntem familie”, a declarat, pentru Libertatea, Emilia Popescu.

Drept urmare, actrița îi știe pe toți cei trei copii ai lui Ștefan, de când au venit pe lume. Cu Radu Ștefan, fiul artistului, joacă împreună la Teatrul de Comedie în piesa “Totul în grădină. “Îi dau sfaturi, stau acolo, cobor de la cabină să-l văd cum îi iese scena, uneori îi mai strig și din culise: «Mai tare!». Îl știu de când s-a născut și pe ăsta micu tot de când s-a născut. Pe toți îi știu”, ne-a spus ea.

Există chimie pe scenă

În ceea ce privește activitatea alături de Ștefan Bănică jr la teatru, nu mai e un secret pentru nimeni faptul că artistul vrea ca totul să iasă impecabil. “Este foarte perfecționist. Și eu sunt, dar în alt fel. El e mai riguros decât mine, pe mine uneori mă sufocă rigurozitatea lui, așa cum pe el îl enervează lipsa mea de rigoare. Dar ne întâlnim când e vorba de inspirație, de chimie, și chimia asta nu o pot explica, ea există pur și simplu. Ne ajutăm foarte mult pe scenă, pentru că știm ce avem de făcut fiecare și știm și ce trebuie să primim. Și atunci îți dai seama imediat când e în dificultate partenerul, că se întâmplă, și salvezi situația”, a adăugat actrița.

Foto: Sorin Cioponea/ Video: George Capoeanu

