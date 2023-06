Cu toate că au început filmările pentru serialul „Groapa”, Emilian Oprea, unul dintre protagoniști, nu i-a anunțat pe cei dragi că îl vor vedea din nou în rolul unui „băiat rău”, interlop.

„E fain. Mie îmi plac astea care nu prea au legătură cu mine. Dar nu cred că voi fi doar un personaj rău. Sunt multe surprize vizavi de personajul Franco Pascu. Ar fi păcat să-l lăsăm doar așa pentru o singură direcție. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-e drag de el”, a povestit Emilian Oprea pentru Ego.

Deși din punct de vedere al imaginii, tatuajele permanente îl ajută să intre mai ușor în rolurile negative, el spune că nu mai are de gând să se mai tatueze.

„Păi dacă îl fac ca tatuaj permanent după aceea ce am făcut? Asta o să vedem până la finalul serialului. Au mai făcut cei de la «Stăpânul inelelor» sau de la alte echipe care au stat mult timp împreună. Vedem ce va fi după 100-200 de zile de filmare”, ne-a mai povestit actorul, completând că de această dată l-au ajutat proiectele anterioare și nu a avut nevoie de o documentare amplă pentru a intra în pielea lui Franco Pascu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări EXCLUSIV. Revoltă în TVR: Angajații acuză „motive stupide” prin care conducerea a mărit peste o sută de salarii. Se vor primi bani în plus pentru că angajații „aduc cheile” sau „se prezintă la serviciu”

„Nu am timp de baruri și de zone de astea. A fost o vreme când mergeam mult prin baruri, deci ok, am experiență. Nu trebuie să mă redocumentez. Trebuie doar reactivată așa. Atâta tot”.

Dacă pe perioada difuzării serialului „VLAD”, unde Emilian Oprea l-a interpretat pe durul Leo zis „Clește”, băieții lui eram mult prea mici să se uite la scenele interpretate de el, acum au 7 și 8 ani și este posibil ca să-l vadă în acțiune.

Emilian Oprea are doi băieți, în vârstă de 7 și 8 ani, cărora actorul nu le-a dat detalii despre noul rol pe care îl va interpreta.

„Nu am anunțat acasă. Adică pe cei mici nu i-am anunțat. Acum sunt mai mari, la «VLAD» am scăpat ușor pentru că nu erau ei prea interesați să se uite la televizor. O perioadă când erau ei foarte mici nici nu aveam televizor.

Acum au mai crescut. Vom vedea din septembrie, octombrie”, ne-a mărturisit Emilian Oprea, completând că abia de ceva vreme copiii lui au conștientizat cu adevărat meseria pe care o are tatăl lor, dar și statul lui social.

„Ei erau surprinși când mă oprea lumea pe stradă sau ceva. Nu știau ce se întâmplă. Ei au fost de câteva ori la filmări la «VLAD♣, dar abia acum le este mai clar că eu sunt actor pentru că au și venit la un spectacol și m-au văzut, au mai mers la repetiții la teatru.

Recomandări „Nu vreau ca teoria mea să fie corectă, dar e singura explicație”. Cea mai probabilă cauză a distrugerii barajului Nova Kahovka

Încă mă mai întreabă cel mic de ce mă opresc oamenii pe stradă, dacă îi cunosc. Îi explic că m-a oprit pentru că cel mai probabil m-a văzut la teatru sau m-a văzut la televizor, dar nu este foarte entuziasmat. Sunt curios ce o să-mi zică sau ce o să-mi reproșeze că va fi cu siguranță și zona asta”.

Playtech.ro Cine este sportivul care a murit după ce a sărit gardul să recupereze o minge. Tânărul avea doar 18 ani

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

Libertateapentrufemei.ro Monica Tatoiu, despre fiul ei care nu crede în Dumnezeu: «Este cinic de nu se poate». Ce i-a putut spune băiatul

FANATIK.RO Cum îți dai seama dacă o persoană nu este atât de deșteaptă pe cât o spune. Cuvântul banal care o dă de gol

Știrileprotv.ro Disperarea atinge cote maxime în Herson: „Dați-mi, vă rog, și mie o pungă! Sunt româncă de-a voastră și am băiatul pe front”

Observatornews.ro Cod portocaliu și galben de ploi, vijelii şi grindină în jumătate dintre judeţele din România. Zonele vizate. HARTĂ

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Horoscopul săptămânii 19 – 25 iunie 2023. Visurile pot deveni realitate. Perioadă magică pentru nativii Balanță