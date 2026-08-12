Ce se poate construi doar cu notificare

Astfel de lucrări pot fi realizate fără o autorizație clasică, în anumite condiții, fiind necesară doar o notificare prealabilă la primărie, potrivit Alba24.ro. Procedura simplificată de notificare se aplică exclusiv în mediul rural, în intravilan, dar este exclusă în zonele protejate sau în apropierea monumentelor istorice.

Conform noii legislații, proprietarii pot ridica:

– Anexe gospodărești precum garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară, chioșcuri, piscine sau grupuri sanitare, cu suprafață totală de până la 50 mp. În localitățile rurale din zonele metropolitane, această facilitate nu este disponibilă.

– O locuință unifamilială, cu un singur nivel (parter sau demisol plus parter), fără subsol, și cu o suprafață desfășurată de cel mult 150 mp. Aceasta trebuie construită după un proiect-tip oferit de autorități sau elaborat de specialiști autorizați și avizat de arhitectul-șef al județului.

Modificări pe baza notificării

Nu doar construcțiile noi beneficiază de reguli simplificate. Legea permite, prin simpla notificare a primăriei, și anumite lucrări asupra clădirilor existente.

Iată câteva exemple:

– Înlocuirea acoperișului, inclusiv cu o ușoară reconfigurare sau înălțare (până la 0,5 metri);

– Amenajarea unei mansarde în podul deja existent;

– Extinderea sau renovarea bucătăriei și băii;

– Închiderea logiilor și balcoanelor la blocuri;

– Lucrări de reabilitare termică a fațadelor și acoperișurilor, cu condiția de a nu schimba structura de rezistență a clădirii;

– Modificarea compartimentării interioare, dacă nu afectează structura de rezistență;

– Schimbarea destinației unui spațiu, fără lucrări de construire sau demolări.

Fără nicio formalitate pentru anumite lucrări minore

În unele cazuri, legislația elimină complet necesitatea notificării primăriei. Astfel de lucrări includ:

– Reparații la garduri, acoperișuri sau terase, cu condiția menținerii formei și a materialelor originale;

– Înlocuirea tâmplăriei interioare sau exterioare, păstrând dimensiunile inițiale ale deschiderilor;

– Instalarea centralelor termice, aparatelor de aer condiționat sau contoarelor de utilități;

– Montarea panourilor fotovoltaice sau solare, fie pe clădiri, fie pe sol, cu simpla înștiințare prealabilă a primăriei;

– Construirea de anexe provizorii, precum terase acoperite, pergole sau magazii, cu o suprafață de până la 20 mp și înălțime maximă de 2,5 metri, fără fundații permanente.

Cum funcționează notificarea

Pentru a începe lucrările, proprietarul trebuie să depună o notificare la primărie, însoțită de un proiect tehnic simplificat realizat de specialiști autorizați (arhitecți sau ingineri). Primăria are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a răspunde. Autoritatea locală fie aprobă tacit notificarea, fie solicită clarificări sau documente suplimentare, fie respinge lucrarea dacă aceasta încalcă regulile de urbanism.

Dacă nu există un răspuns în acest interval, aprobarea se consideră acordată automat. Lucrările pot începe după alte 15 zile calendaristice, iar notificarea rămâne valabilă timp de 3 ani.

Chiar dacă nu este necesară autorizația clasică, legea subliniază că respectarea normelor de urbanism și a standardelor de calitate este obligatorie. În cazul unor nereguli, responsabilitatea legală revine atât beneficiarului, cât și specialiștilor implicați în proiectare și execuție. Primăria, însă, nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele litigii legate de imobil, acestea fiind în totalitate responsabilitatea proprietarului.

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