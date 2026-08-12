Bunica a luat bebelușul din spital și a pornit spre România

Fetița avea doar câteva zile când bunica sa a luat-o din spital. Incidentul s-a produs duminică seară, 9 august 2026, iar polițiștii au reușit să localizeze mașina și să o intercepteze luni, 10 august, înainte ca femeia să poată părăsi Italia.

Potrivit informațiilor prezentate de presa italiană, în spatele incidentului se află o decizie a instanței prin care mamei foarte tinere i-a fost retras dreptul de custodie asupra copilului.

Nou-născuta se afla în spital împreună cu mama sa, în zona Caserta. După decizia judecătorilor, fetița a fost luată din unitatea medicală de bunica ei.

Bunica maternă ar fi plecat apoi cu bebelușul la bordul mașinii, având ca destinație România.

Femeia se afla deja în arest la domiciliu într-un alt dosar. Pe numele ei există și o plângere privind răpirea unei persoane incapabile.

Cursă contracronometru pe autostrada A1 din Italia

Dispariția nou-născutei a declanșat o operațiune rapidă a polițiștilor italieni.

Echipa mobilă din Caserta și polițiștii din Marcianise au început verificările și au reușit să stabilească traseul mașinii.

Informațiile au fost transmise Poliției Rutiere din Florența, care s-a mobilizat pentru interceptarea autoturismului.

Mașina a fost găsită pe autostrada A1, în zona Florența, înainte ca bunica și copilul să poată ajunge la graniță. Femeia reușise să conducă peste 400 de kilometri cu bebelușul în mașină.

Intervenția polițiștilor italieni a pus capăt călătoriei spre România.

După oprirea mașinii, fetița a fost preluată și, fiind încredințată serviciilor sociale, a fost transportată la spitalul pediatric Meyer din Florența. Copila fusese luată din spitalul din zona Caserta la doar câteva zile după naștere.

Între timp, mama nou-născutei este în continuare internată într-un spital din zona Caserta.

Bunica a fost arestată

În dimineața de marți, 11 august, bunica a fost arestată pentru încălcarea măsurii arestului la domiciliu.

Cazul este anchetat de autoritățile italiene, iar circumstanțele în care nou-născuta a fost luată din spital sunt în continuare cercetate.

Femeia este vizată și de acuzații privind răpirea copilului, după ce instanța decisese anterior retragerea dreptului de custodie al mamei.

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