Emily Burghelea, cunoscută pentru energia sa debordantă și atitudinea directă, a vorbit recent despre plecarea sa explozivă din emisiunea „Acces Direct” și despre relația actuală cu Mirela Vaida, la patru ani de la controversata demisie în direct. Invitată în cadrul emisiunii „Fresh by Unica”, Emily a făcut dezvăluiri despre momentele tensionate care au marcat acea perioadă și despre impactul acestor experiențe asupra vieții și carierei sale.

Emily Burghelea a povestit că începutul carierei sale în televiziune a fost un vis împlinit, însă atmosfera de lucru s-a schimbat dramatic din cauza unor circumstanțe care nu mai puteau fi ignorate.

„Fiind visul meu, am fost extrem de fericită să-l trăiesc, cumva. Aveam aceste apariții în direct, iar pentru mine era o provocare să fac față live-urilor, să reușesc să gestionez toate situațiile care apăreau în timpul lor. A fost o experiență foarte interesantă până la un anumit punct”, a mărturisit Emily Burghelea pentru unica.ro.

Fosta asistentă TV a dezvăluit că a fost profund afectată de situația Veronicăi Stegaru, cunoscută drept Vulpița, despre care a aflat că ar fi fost agresată în mod constant de partenerul său, Viorel.

„Mirela, tu știi că Viorel o agresează pe Veronica și noi trebuie să ne facem că plouă? Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot. Chiar nu pot, Mirela, pentru că știu cum e chestia. Îmi este foarte milă de ea, vreau să o iau la mine acasă, să stea la mine”, spunea Emily Burghelea la „Acces Direct”.

„O invitată permanentă era agresată de soțul ei”

Pe 15 iunie 2020, Emily a luat decizia de a demisiona în direct, refuzând să mai fie părtașă la ceea ce considera o formă de tăcere complice în fața abuzurilor. Momentul a generat un val de reacții în presă și pe rețelele sociale, iar Emily a devenit o voce puternică împotriva nedreptăților.

„Nu m-aș mai duce la acel casting”, a spus Emily. Și a continuat: „Erau lucruri care se întâmplau de ceva timp. O invitată permanentă era agresată de soțul ei. Ei știau asta, dar, pentru a putea continua, cumva încercau să minimizeze și să acopere. Nu am fost de acord cu treaba asta. (…)

Le-am spus că nu sunt de acord cu asta și că este sub demnitatea umană să faci așa ceva. Dacă nu spui nimic, practic, ești parte din problemă. Mă bucur că am trecut prin experiența asta, dar și că am avut curajul să spun lucrurilor pe nume. Mi-a fost extraordinar de frică în momentul în care am spus, în direct, că demisionez. Dar a fost o eliberare”.

„Nu regret nicio secundă că mi-am dat demisia”

Fosta asistentă de la „Acces Direct” mărturisește că nu regretă nicio secundă că și-a dat demisia în direct, însă nu putea să închidă ochii la abuzul din spatele camerelor de filmat.

„Nu regret nicio secundă că mi-am dat demisia. Visul meu era să lucrez în televiziune. Îmi plăcea foarte mult. Țin minte că am avut momente frumoase și acolo, când aduceam Bravo, ai stil! la acțiuni – făceam ținute interesante din tot felul de materiale, cum ar fi saci de gunoi sau cârpe. Îmi plăcea să fiu creativă”, a mai spus Emily.

„Niște amenințări care s-au întâmplat atunci, în direct, pentru că au fost foarte supărați că am vorbit”

Un subiect de interes major pentru public a fost relația actuală dintre Emily Burghelea și Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”. Aceasta a declarat că nu mai păstrează legătura cu prezentatoarea TV.

„Nu sunt într-o relație cu Mirela Vaida. Pe lângă niște amenințări care s-au întâmplat atunci, în direct, pentru că au fost foarte supărați că am vorbit despre ce se petrecea acolo – mai exact, despre violența domestică. Ei erau mulți. Eram practic singură împotriva lor”, a declarat Emily Burghelea.

Astăzi, Emily Burghelea face parte din echipa emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV, unde moderează o rubrică de parenting. Potrivit acesteia, diferențele dintre cele două experiențe sunt evidente.

