De Elena Petre,

Apariția rapperului a fost o surpriză pentru actorii aflați în sală. La scurt timp după ce compozitorul Lin-Manuel Miranda a trecut în revista importanța muzicii pop pentru cinematografie, Eminem a apărut pe scenă să interpreteze „Lose Yourself”, notează CNN.

Iar dacă apariția sa încă nu era clară, rapperul, al cărui nume real este Marshal Mathers, a explicat totul pe Twitter. A publicat o secvență de la ceremonia din 2003, unde a fost recompensat cu un Oscar, în absență.

„Uite, dacă ai avea o altă șansă, o altă oportunitate”, și-a început el mesajul pe Facebook cu versurile din melodia Lose Yourself. „Mulțumesc Academiei! Scuze că a durat 18 ani să ajung”, a continuat Eminem.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo