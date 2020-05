De Denisa Macovei,

Corina Chiriac

„Știam de plecarea doamnei Corina Chiriac încă de anul trecut. Din toamnă am fost anunțați că își dorește să se retragă, că este obosită după atâția ani de televiziune și că vrea să se gândească la alte proiecte. Am înțeles-o pe deplin, mai ales că am avut o colaborare foarte frumoasă și nu putem să-i reproșăm nimic. De aceea am și avut întâlniri cu alte vedete care ar fi putut să-i ia locul. Așa se explică și venirea lui Adrian Enache în ultimul sezon al emisiunii „Opriți timpul”. Această apariție, începând cu ediția de Anul Nou, a fost așa ca un transfer, doar că s-a vrut a fi progresiv și natural”, a declarat pentru Libertatea Călin Mircea Popa, director general al postului Național TV.

Chiar dacă își dorea să se retragă încă din toamnă, Corina Chiriac a mai filmat un sezon, o mare parte din el, alături de Adrian Enache, urmând ca pe data de 14 iunie, în ultima ediție a sezonului de primăvară să facă marele anunț, acela că-l lasă la cârma show-ului pe colegul ei de scenă, Adrian Enache. „Până să se declare Starea de Urgență noi am apucat să filmăm 8 ediții în formula Adrian Enache și Corina Chirac, însă ultimele două au fost sistate. Pregătisem așa zis-ul transfer în ediția 10, care urma să aibă loc pe 14 iunie, în apropierea zilei de naștere a lui Adrian Enache. Din păcate pandemia de COVID-19 ne-a încurcat puțin planurile”, ne-a mai declarat Călin Mircea Popa.

Corina Chiriac și Adrian Enache prezintă Revelionul la Național TV

Emisiunea va avea un alt nume

După cele 8 ediții au fost pe post și au avut audiențele dorite de oficiali, producătorii emisiuni s-au convins că Adrian Enache este o formulă de succes. Astfel că, începând cu 1 iulie, după ce vor schimba decorul platoului, numele emisiunii, dar îi vor găsit și o parteneră, vor reîncepe filmările cu Adrian Enache pentru sezonul de toamnă. „Emisiunea va continua cu siguranță, mai ales că și în această perioadă de pandemie mai mult de 750.000 de români au urmărit spectacolul, însă nu cu aceeași denumire. „Opriți timpul” este un vers din melodia Corinei Chirac, așa că este evident că trebuie schimbat. Încă ne gândim la acest aspect, așa cum ne gândim și la o parteneră pentru Adrian Enache, o co-prezentatoare. Deocamdată nu avem nimic sigur. Sigur este că vom continua cu Adrian Enache, vom schimba decorul, numele emisiunii și că vom începe filmările undeva la începutul lunii iulie”, a mai povestit pentru Libertatea directorul general al postului Național TV.

Citeşte şi:

Viorica de la Clejani rupe tăcerea, după ce s-a spus că fiica ei a consumat droguri. „Am încercat și eu niște chestii și sincer să vă spun…”

Corina Chiriac a rămas fără emisiunea de la Național TV. „Le mulțumesc tuturor colaboratorilor”

Actrița Anca Dinicu, fugărită de poliție pe străzile din București. „Am băut o bere în fața blocului și când am văzut poliția am…”

GSP.RO De ce s-a ascuns regina Elisabeta a II-a în tufiș de Nicolae Ceaușescu: „Nu făcuse în viața ei așa ceva!”