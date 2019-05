„Da, este adevărat. În seara de Florii am ieșit la masă, la cină și a fost ultima dată când l-am întâlnit și îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru și mi-ar fi plăcut ca aceste lucruri să nu escaladeze așa cum au escaladat. Am trecut la câțiva metri pe lângă el, Rzvan a fost un om foarte blând, nu a fost niciodată un om agresiv, eu nu am mai avut contact personal cu el de ceva vreme și nu pot spune dacă era sau nu agresiv. A fost un om al artei și al frumosului, nu un bătăuș. Este inadmisibil!” a spus Stephan Pelger la „Star Matinal”.

Răzvan Ciobanu a murit într-un accident rutier, a doua zi de Paște. Accidentul a avut loc între Săcele și Năvodari. Designerul avea 43 de ani.

Citește și

CORESPONDENȚĂ DIN SICHUAN și BEIJING, ULTIMUL CAPITOL | Scriitoarea Doina Ruști, despre plimbarea pe strada unuia dintre cei mai importanți poeți chinezi și excursia la Marele Zid

Citește mai multe despre Răzvan Ciobanu și Stephan Pelger pe Libertatea.