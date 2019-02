Dacă ai cont pe Netflix, platforma de streaming și-a îmbogățit grila cu o mulțime de titluri noi luna aceasta (și continuă să o facă), deci nu te poți plânge de lipsă de opțiuni. Să vedem care sunt cele mai tentante filme și seriale pe care ni le-a pregătit Netflix în februarie, ca să știm la ce facem binging!

Russian Doll (1 februarie)

Nadia, jucată de Natasha Lyonne (pe care o știi drept Nicky din „Orange is the New Black”), merge într-o seară ca oricare alta la o petrecere în New York. Apoi moare. Se trezește teafără, la începutul aceluiași party, după care moare din nou. Și din nou, și din nou. Nadia simte că-și pierde mințile în această buclă temporală, sentiment deloc condamnabil, dar e hotărâtă să dezlege misterul și să readucă realitatea pe cursul ei firesc. Știi tu, ca în „Ziua Cârtiței”.

Velvet Buzzsaw (1 februarie)

Un horror desfășurat în lumea snobilor, a criticilor și colecționarilor de artă, „Velvet Buzzsaw” vrea să ne cadorisească cu o fobie de tablouri. Din cauza unei forțe supranaturale, picturile prind viață și devin capabile să iasă din propria ramă. Entitatea e însetată de răzbunare, țintindu-i pe toți cei care au lăsat lăcomia să pună stăpânire pe domeniul artistic.

Dacă premisa nu te-a convins, poate că o va face distribuția: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Toni Collette, Natalia Dyer și John Malkovich, printre alții. „Velvet Buzzsaw” e regizat de Dan Gilroy, care în 2014 ne-a dat excelentul „Nightcrawler”.

Behind the Curve / Orizontul plat (7 februarie)

În secolul XXI, tot mai mulți oameni pun la îndoială noțiunile de geografie învățate în școală, mai ales ideea că planeta noastră ar fi un glob. De când am intrat în era Internetului, adepții teoriei Pământului plat au devenit din ce în ce mai vocali și mai convinși de ipoteza lor. Netflix ne propune o întâlnire cu acești indivizi printr-un documentar, să-i cunoaștem și să le ascultăm argumentele.

Scent of a Woman / Parfum de femeie (15 februarie)

Această dramă clasică din 1992 spune povestea unui student (Chris O’Donnell) care devine îngrijitorul unui fost ofițer al Armatei Americane (Al Pacino). Munca se dovedește a fi mai stresantă decât ar fi crezut, veteranul fiind orb, extrem de irascibil și bântuit de un trecut întunecat. Rolul i-a adus lui Al Pacino un Glob de Aur și singurul Oscar din carieră.

Liar Liar / Mincinosul Mincinoșilor (15 februarie)

Umorul lui Jim Carrey n-o fi pe gustul tuturor, dar comedia asta oferă mai mult decât scene cu el strâmbându-se ca un descreierat. Fletcher Reede (Carrey) e un avocat fără scrupule, atât de obișnuit să mintă în fața instanței, încât nici propria familie nu mai are încredere în vorbele lui.

Dezamăgit că taică-său nu a reușit să ajungă la ziua lui de naștere, deși îi promisese că o va face, micul Max (Justin Cooper) își pune o dorință înainte să sufle-n lumânări: ca Fletcher să nu mai poată minți de acum înainte. Cererea îi e îndeplinită ca prin minune, iar avocatul se vede în imposibilitatea de a-și mai îndeplini atribuțiile la birou. Adevărul îl bagă într-o cascadă de belele și, implicit, în multe momente comice memorabile.

The Umbrella Academy (15 februarie)

Bazat pe seria de benzi desenate cu același titlu, „The Umbrella Academy” e un nou serial fantasy-acțiune cu supereroi, care pleacă de la o premisă inedită: în octombrie 1989, patruzecișitrei de femei nasc inexplicabil, fără să fi fost gravide în ziua anterioară. Șase dintre copii sunt adoptați de miliardarul Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), care descoperă că toți manifestă abilități extraordinare. Afaceristul îi împinge de la spate să-și dezvolte puterile, formând astfel o echipă de supereroi.

După moartea bătrânului, cei șase încep să investigheze circumstanțele misterioase în care s-a produs decesul, dar cercetarea lor scoate la iveală o problemă infinit mai gravă: Apocalipsa se apropie, iar unul dintre puști a văzut-o cu propriii ochi, călătorind în viitor.

Bates Motel: Sezonul 5 (20 februarie)

Revenim pentru ultima oară în motelul familiei Bates, locul unde Alfred Hithcock a dat naștere uneia dintre cele mai mari răsturnări de situație din istoria cinematografiei, în genialul „Psycho” (1960). Serialul de față disecă mintea bolnavă a lui Norman Bates (Freddie Highmore) pe vremea când era doar un adolescent dubios, suspect de apropiat de mama lui (Vera Farmiga).

Sezonul 5, care este și ultimul, îl împinge pe Norman la potențialul său maxim, conferindu-i – în sfârșit – mult așteptatul rang de Psycho. Freddie Highmore se dezlănțuie acum, interpretând personajul în acea versiune care i-a câștigat un loc de cinste în cultura populară.

Passengers / Pasagerii (26 februarie)

Jennifer Lawrence și Chris Pratt te așteaptă la final de februarie să pui popcorn la microunde, să te întinzi pe canapea și să-i dai play pe Netflix acestui SF romantic extrem de captivant. Personajele lor sunt pasageri ai unei nave spațiale care se îndreaptă către o planetă ce urmează să fie colonizată de pământeni.

Deoarece călătoria durează 120 de ani, toți cei aflați la bord sunt criogenați. O defecțiune improbabilă de sistem face ca doi dintre cei peste 5.000 de coloniști să se trezească mai devreme decât ar fi trebuit. Cu 90 de ani mai devreme.

Apollo 13 (28 februarie)

„Houston, we have a problem”. Regizat de Ron Howard, această dramă istorică din 1995 reconstituie evenimentele reale care au transformat misiunea Apollo 13 într-un semieșec demn de povestit nepoților. După ce nava suferă daune majore în drum spre Lună, NASA trebuie să găsească o cale de a-i readuce pe cei trei astronauți (jucați de Tom Hanks, Bill Paxton și Kevin Bacon) cu picioarele pe Pământ, preferabil într-o bucată.

Star Trek: Discovery – sezonul 2

Iubitorii francizei spațiale începute tocmai în 1966 au câteva motive să se entuziasmeze pentru noul sezon al celui mai recent serial Star Trek: revin în prim-plan personaje clasice precum Mr. Spock (Ethan Peck) sau căpitanul Pike (Anson Mount)!

Primul sezon a fost dezamăgitor pentru geekșii nostalgici: a renunțat la dilemele etice și explorarea civilizațiilor extraterestre, în favoarea exploziilor și a mai multor explozii. Acțiunea spectaculoasă e motorul noului serial, ceea ce pare a fi pe placul majorității spectatorilor.

Dacă vrei aventuri palpitante prin spațiu și efecte speciale de cea mai bună calitate, fără să-ți pese de istoria francizei, atunci „Star Trek: Discovery” ar trebui să-ți meargă drept la inimă.