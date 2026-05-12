BAC-ul olimpicilor 2026 începe cu proba orală la Limba română

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, testarea competențelor începe a doua zi după etapa de înscriere. Mai exact, astăzi, 12 mai, când elevii susțin prima probă orală, la Limba și literatura română.

Miercuri, 13 mai, candidații vor susține proba de verificarea a cunoștințelor într-o limbă de circulație internațională. Joi, 14 mai, elevii vor susține examenul oral la competențe digitale, iar vineri, 15 mai, are loc examenul oral la limba maternă.

Probele scrise încep în data de 18 mai cu examenul la limba și literatura română. Pe 19 mai va avea loc examenul obligatoriu al profilului – matematică și istorie – urmat, pe 20 mai, de testul la alegere, în funcție de profil și specializare. Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă pe 21 mai.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 26 mai, iar cele finale – pe 28 mai.

Probele vor avea loc la Liceului Tehnologic Energetic Elie Radu, din Ploiești, județul Prahova, iar elevii participanți vor fi cazați la hotel.

Sesiune specială BAC-ul olimpicilor 2026. Calendarul probelor

11 mai 2026 – Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen

12 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

13 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

14 mai 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

15 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 mai 2026 – Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă

19 mai 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă

20 mai 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – proba scrisă

21 mai 2026 – Limba și literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă

26 mai 2026 – Afișarea rezultatelor până la ora 12.00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00-18.00)

26-27 mai 2026 – Soluționarea contestațiilor

28 mai 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

Printre olimpiadele și concursurile internaționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul de Bacalaureat 2026 se numără: Olimpiada Internațională de Matematică, Olimpiada Internațională de Fizică, Olimpiada Internațională de Chimie, Olimpiada Internațională de Biologie, Olimpiada Internațională de Filosofie, Olimpiada Internațională de Geografie, Olimpiada Internațională de Informatică etc. Iată mai jos lista completă:

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE