„Am avut o noapte albă, nu se poate așa ceva, am impresia că încă sunt violată. Am primit pe contul meu de Instagram, de pe contul unei prietene ca să o ajut să-și recupereze contul. Eu fiind într-o convorbire am făcut totul cum mi-a zis așa-zisa prietenă a mea și, de fapt, nu era prietena mea.

I-a furat mai întâi ei contul. În cinci minute nu mai aveam nici Facebook, nici Instagram, Yahoo, Google, nici Google Maps. Contul meu de Facebook are cred că 40.000 de urmăritori.”, a spus Eugenia Șerban la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Vedeta nu a pierdut timpul și chiar în noaptea aceea i-a cerut ajutor unui prieten pentru a rezolva situația neașteptată. În final, a reușit să își recupereze parolele și conturile.

„Toată noaptea am stat cu un prieten să-mi recuperez conturile de Yahoo și Gmail mai întâi. Ei au încercat să vorbească cu prietenii mei, unii s-au prins, alții nu.

Telefonul meu era blocat de ei, cu asta se ocupă, cer bani. Mie nu mi-au cerut, nu au avut tupeu, probabil s-au prins că de la mine nu au ce să ia. Acum sper că sunt toate securizate”, a mai adăugat actrița la același post de televiziune.

