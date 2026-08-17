Compania fondată în Israel și cu sediul central la New York a decis să nu își mai reînnoiască acordul de sponsorizare cu Uniunea Europeană de Radio-Televiziune (EBU), punând capăt unei colaborări care a durat șase ediții consecutive, conform elmundo.es.

Informația a fost confirmată oficial de reprezentanții festivalului pentru publicațiile internaționale, iar decizia vine într-un moment extrem de delicat pentru concurs, marcat de tensiuni geopolitice și de modificări de regulament.

Un parteneriat de șase ani, încheiat în plin scandal geopolitic

Celebrul band de îngrijire a părului devenise partener principal al concursului în anul 2021, la ediția desfășurată la Rotterdam, după ce ediția din 2020 fusese anulată din cauza pandemiei de COVID-19. De atunci, logo-ul sponsorului a fost o prezență constantă în toate momentele cheie ale competiției, iar echipele de stiliști ale companiei s-au ocupat de coafurile artiștilor și prezentatorilor la edițiile din Rotterdam (2021), Torino (2022), Liverpool (2023), Malmö (2024), Basel (2025) și Viena (2026).

„Confirmăm că, după șase ani de succes, Moroccanoil a decis să nu își reînnoiască sponsorizarea pentru Concursul Muzical Eurovision”, a precizat Dave Goodman, responsabilul cu comunicarea al festivalului, mulțumind totodată companiei pentru sprijinul financiar oferit.

Tranziția era deja vizibilă. Logo-ul Moroccanoil dispăruse recent din clipurile de promovare ale viitoarei ediții și nu a mai fost inclus în prezentările oficiale susținute de radiodifuzorul public bulgar BNT pentru ediția din 2027 de la Burgas.

Cum se leagă decizia de schimbare a regulamentului Eurovision

Ieșirea brandului din circuitul comercial coincide cu o decizie fără precedent luată de EBU. Cu doar câteva zile înainte, organizația a anunțat o modificare de regulament care împiedică o țară câștigătoare să găzduiască automat ediția următoare dacă se află implicată într-un conflict armat sau într-o situație geopolitică instabilă ce ar putea pune în pericol securitatea evenimentului. Măsura, care va intra în vigoare din 2027, permite EBU să efectueze evaluări de risc independente și să desemneze un alt radiodifuzor gazdă.

Originea israeliană a brandului Moroccanoil a transformat acest parteneriat într-un subiect extrem de controversat în ultimii ani. Deși numele sugerează o legătură cu Marocul, compania a fost fondată în anul 2007 de Carmen Tal (născută în Chile) și fostul ei soț, Ofer Tal (născut în Israel). Proiectul a pornit de la un tratament pe bază de ulei de argan descoperit de Carmen Tal într-un salon din Tel Aviv, după ce părul îi fusese grav deteriorat la vopsit.

Deși compania și-a mutat ulterior sediul la New York și operează la nivel global, fabricile și identitatea sa corporativă sunt strâns legate de Israel. În contextul războiului și al disputelor legate de prezența Israelului în concurs, mai multe grupuri de activiști și telespectatori au contestat intens calitatea brandului de sponsor principal al evenimentului.

EBU a negat ferm în repetate rânduri că vreun partener comercial ar fi avut vreun cuvânt de spus în deciziile editoriale sau în selectarea țărilor participante. Reprezentanții competiției au subliniat că nicio companie nu a exercitat presiuni asupra formatului, însă presiunea publică și schimbările geopolitice au dus, în cele din urmă, la încetarea uneia dintre cele mai lungi și bănoase colaborări din istoria recentă a Eurovision.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE