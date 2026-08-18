Tehnologie de ultimă generație pentru un pericol în creștere

Centrul, gestionat de Centrul German pentru Aeronautică și Astronautică (DLR), funcționează în două locații – Cochstedt și Braunschweig – și beneficiază de o investiție de până la 10 milioane de euro în următorii ani. Infrastructura de la Cochstedt, un fost aeroport militar sovietic, achiziționat de DLR în 2019, este deja pregătită pentru astfel de teste. Pe lângă cercetarea utilizărilor civile ale dronelor, precum intervențiile în caz de catastrofă sau combaterea incendiilor, noul proiect se concentrează pe apărarea împotriva acestor dispozitive.

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, a subliniat semnificația inaugurării într-un context mai amplu de securitate: „Ceea ce trăim astăzi este războiul din umbră al secolului XXI.” Oficialul a avertizat că Germania este ținta zilnică a atacurilor hibride, care nu doar provoacă pagube materiale, ci și încearcă să submineze încrederea cetățenilor în instituțiile statului. „Cine țintește Germania lovește întreaga Europă”, a adăugat el.

Incidentul de la Leipzig/Halle: un semnal de alarmă

Un episod recent a ilustrat gravitatea amenințării. La începutul lunii august 2026, o dronă modificată, dotată cu explozibil, a fost descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle, în apropierea unor avioane cargo ucrainene. Un alt aparat a cauzat avarii unui avion care survola zona, forțând o aterizare de urgență la Hanovra. Procuratura Federală consideră evenimentul un „atac grav asupra infrastructurii de transport și logistică din Germania”.

Acest incident a scos la iveală lacune în sistemul de apărare anti-drone al țării. Presa germană a relatat despre dificultăți legate de împărțirea responsabilităților între autoritățile federale și cele regionale. De exemplu, la 13 aeroporturi din Germania, combaterea dronelor este gestionată de Poliția Federală, în timp ce la altele, competențele variază în funcție de statutul aeroportului.

Amenințările hibride și cursa tehnologică

Viteza cu care evoluează tehnologia dronelor este una dintre principalele provocări. Ciclul de inovare în acest domeniu este estimat la doar 8-12 săptămâni. Germania colaborează cu parteneri internaționali, precum Ucraina și Israelul, pentru a ține pasul cu aceste progrese rapide.

Oficiul Federal al Poliției Criminale (BKA) a înregistrat peste 1.000 de zboruri suspecte de drone în 2025, incluzând incidente deasupra aeroporturilor și obiectivelor militare. Autoritățile suspectează implicarea Rusiei în unele operațiuni de spionaj și sabotaj, deși dovezile directe lipsesc.

Strategia Germaniei: trei piloni

Pentru a răspunde acestor amenințări, Germania implementează o strategie bazată pe trei piloni. Primul constă într-o unitate mobilă specializată a Poliției Federale, dedicată combaterii dronelor. Al doilea este un Centru comun de coordonare între guvernul federal și landuri, menit să faciliteze schimbul rapid de informații. Noul centru de la Cochstedt și Braunschweig reprezintă al treilea pilon, concentrat pe cercetare și dezvoltare.

„Cochstedt va deveni o componentă centrală a arhitecturii de securitate împotriva amenințărilor hibride cu drone”, a declarat Dobrindt. Deschiderea centrului vine într-un moment în care incidentul de la Leipzig/Halle a demonstrat cât de urgentă este nevoia de soluții eficiente pentru protejarea infrastructurii critice a Germaniei.

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