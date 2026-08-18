Firma de administrare a activelor Blackstone, la care lucra Cromie, a transmis un mesaj de condoleanțe: „Suntem șocați de moartea tragică a trei persoane, inclusiv a colegului nostru Alex Cromie și a soției sale, Marie Ebert, care își sărbătoreau luna de miere. Alex a fost iubit de toți cei care l-au cunoscut și au lucrat cu el la Blackstone, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de cei dragi lui.”

Pilotul aparatului, Giorgos Raikos, în vârstă de 55 de ani, era un fost ofițer al Forțelor Aeriene ale Greciei, cu o experiență vastă în zbor. Raikos s-a retras din serviciul militar în urmă cu zece ani, după ce acumulase „mii de ore de zbor” pe diverse tipuri de elicoptere, inclusiv UH-1H Huey și CH-47 Chinook. Din 2025, el lucra pentru o companie privată de transport aerian.

O înregistrare video recent publicată, surprinsă de camerele de supraveghere, arată momentele de dinaintea prăbușirii. Elicopterul poate fi văzut derapând spre stânga, apoi rotindu-se brusc spre dreapta, înainte de a cădea la sol. Cauza exactă a accidentului rămâne în continuare sub investigație.

În urma tragediei, Autoritatea Aviației Civile din Grecia a emis marți o scrisoare oficială către toate companiile care operează elicoptere Bell 206 înregistrate în țară. Documentul solicită inspecții vizuale riguroase ale sistemului rotorului de coadă și testări funcționale, în conformitate cu manualele tehnice ale producătorului. Orice defecțiune, uzură sau anomalie detectată trebuie raportată imediat autorităților, iar elicopterele cu probleme vor fi retrase temporar din uz până la rezolvarea completă a defecțiunilor.

🚨🇬🇷 BRITISH COUPLE KILLED IN #GREECE HELICOPTER CRASH



Newlyweds Alexander Cromie & Marie Ebert were killed alongside their Greek pilot when their helicopter crashed on Sifnos during their honeymoon



The helicopter crashed just metres from the landing pad & caught fire#健大高崎 pic.twitter.com/tO7IyBYSbW — GlobeUpdate (@Globupdate) August 18, 2026

Tragedia de pe Sifnos ridică noi semne de întrebare cu privire la siguranța operațională a aeronavelor Bell 206 și subliniază importanța unor verificări tehnice stricte pentru a preveni incidente similare.

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