Firma de administrare a activelor Blackstone, la care lucra Cromie, a transmis un mesaj de condoleanțe: „Suntem șocați de moartea tragică a trei persoane, inclusiv a colegului nostru Alex Cromie și a soției sale, Marie Ebert, care își sărbătoreau luna de miere. Alex a fost iubit de toți cei care l-au cunoscut și au lucrat cu el la Blackstone, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de cei dragi lui.”

Pilotul aparatului, Giorgos Raikos, în vârstă de 55 de ani, era un fost ofițer al Forțelor Aeriene ale Greciei, cu o experiență vastă în zbor. Raikos s-a retras din serviciul militar în urmă cu zece ani, după ce acumulase „mii de ore de zbor” pe diverse tipuri de elicoptere, inclusiv UH-1H Huey și CH-47 Chinook. Din 2025, el lucra pentru o companie privată de transport aerian.

O înregistrare video recent publicată, surprinsă de camerele de supraveghere, arată momentele de dinaintea prăbușirii. Elicopterul poate fi văzut derapând spre stânga, apoi rotindu-se brusc spre dreapta, înainte de a cădea la sol. Cauza exactă a accidentului rămâne în continuare sub investigație.

În urma tragediei, Autoritatea Aviației Civile din Grecia a emis marți o scrisoare oficială către toate companiile care operează elicoptere Bell 206 înregistrate în țară. Documentul solicită inspecții vizuale riguroase ale sistemului rotorului de coadă și testări funcționale, în conformitate cu manualele tehnice ale producătorului. Orice defecțiune, uzură sau anomalie detectată trebuie raportată imediat autorităților, iar elicopterele cu probleme vor fi retrase temporar din uz până la rezolvarea completă a defecțiunilor.

Tragedia de pe Sifnos ridică noi semne de întrebare cu privire la siguranța operațională a aeronavelor Bell 206 și subliniază importanța unor verificări tehnice stricte pentru a preveni incidente similare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce schimbare! Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Ce schimbare! Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO
Unica.ro
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.RO
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă dă un sfat tinerilor: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
GSP.RO
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă dă un sfat tinerilor: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
Parteneri
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
O învățătoare a părăsit grupul de WhatsApp al clasei. Reacția revoltată a unei mame a stârnit o dezbatere: „Cu ce drept îi scrii?”
Adevarul.ro
O învățătoare a părăsit grupul de WhatsApp al clasei. Reacția revoltată a unei mame a stârnit o dezbatere: „Cu ce drept îi scrii?”
Tensiuni uriașe înainte de Craiova – Ararat! Presa armeană atacă România după decizia primarului: „Rușinos! Merită condamnare”
Fanatik.ro
Tensiuni uriașe înainte de Craiova – Ararat! Presa armeană atacă România după decizia primarului: „Rușinos! Merită condamnare”
Românii care plătesc sănătatea de două ori pot redirecționa o parte din CASS dacă proiectul trece
Financiarul.ro
Românii care plătesc sănătatea de două ori pot redirecționa o parte din CASS dacă proiectul trece
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Staţiunea de pe litoral unde preţurile au scăzut chiar şi cu 30%. 400 de lei la un hotel de 4 stele
ObservatorNews.ro
Staţiunea de pe litoral unde preţurile au scăzut chiar şi cu 30%. 400 de lei la un hotel de 4 stele
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Parteneri
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax.ro
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Patru zodii scapă de „blestemul” celor 6 luni de întuneric. Viața lor se schimbă radical
Redactia.ro
Patru zodii scapă de „blestemul” celor 6 luni de întuneric. Viața lor se schimbă radical
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț
KanalD.ro
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
E gata! MM Stoica a anunțat revenirea lui Dan Petrescu în antrenorat
Fanatik.ro
E gata! MM Stoica a anunțat revenirea lui Dan Petrescu în antrenorat
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online