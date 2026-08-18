Contractul, cu o durată de 20 de ani, prevede ca MOL România să proiecteze, să amenajeze, să opereze și să întrețină cele două spații de servicii. „Durata contractului de concesiune este de 20 de ani, iar după semnarea contractului, ofertantul desemnat câștigător (MOL România Petroleum Products SRL) trebuie să proiecteze, să amenajeze, să opereze și să întrețină aceste spații”, a precizat Cristian Pistol, directorul general CNAIR.

Spațiile vor include parcări pentru autoturisme, autocamioane și autocare, toalete publice, dușuri, stații de distribuție carburanți, spații comerciale și snack baruri. Șoferii de mașini electrice vor beneficia de cel puțin patru puncte de încărcare în fiecare locație.

Contractul nu poate fi semnat imediat, fiind necesară respectarea perioadei pentru depunerea contestațiilor, iar în cazul în care acestea apar, contractul va fi încheiat doar după soluționarea lor, potrivit CNAIR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE