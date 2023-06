Eva Longoria a avut o apariție îndrăzneață la o proiecție a filmului „Flamin’ Hot”, care a avut loc vineri seară în Los Angeles. Rochia din dantelă transparentă a pus în evidență silueta vedetei. Ținuta actriței a fost semnată de Roberto Cavalli, iar bijuteriile purtate sunt de la Chopard. Eva Longoria a reușit să atragă toate privirile la evenimentul monden, iar rochia cu spatele gol a făcut să aibă o apariție de neuitat.

„Flamin’ Hot” este cel mai recent film al Evei Longoria și spune povestea inspirată a lui Richard Montañez (Jesse Garcia), care a fost om de serviciu la Frito-Lay.

Poate că Eva Longoria abia acum își face debutul ca regizor cu filmul „Flamin’ Hot”, dar ea a pregătit terenul de aproape 20 de ani – încă de la rolul ei de debutant din serialul „Desperate Housewives”.

După un deceniu în care a regizat episoade de televiziune pentru seriale precum „Black-ish”, „Jane the Virgin” și „Gordita Chronicles”, Longoria a precizat că pentru „Flamin’ Hot”, „toată experiența mea în televiziune a dat roade, deoarece ne mișcăm într-un ritm foarte ambițios și rapid. Chiar cred că e wow, toți cei 10 ani de televiziune m-au pregătit pentru acest moment”.

„Și am folosit Desperate Housewives ca școală de film, acolo am învățat cu adevărat totul”, a continuat ea la premiera filmului din Los Angeles, potrivit hollywoodreporter.com. „Am avut atât de mulți regizori care au venit pe acolo și atât de multe episoade; 10 ani pe platou și am fost atentă la tot.” Evenimentul a fost și o minireuniune a distribuției din „Desperate Housewives”, când Jesse Metcalfe a venit să o îmbrățișeze pe Longoria și să facă poze împreună.

Cum se menține Eva Longoria

În cele mai multe dimineți, ea bea doar cafea neagră înainte de antrenamentul ei zilnic, care durează o oră (ceea ce nu este neapărat recomandat pentru toată lumea). Apoi, este timpul să pregătească micul dejun pentru familie – fiul ei, Santiago, și soțul ei, José Bastón.

„Le pregătesc micul-dejun, prânzul și cina”, a spus ea. „Este terapeutic pentru mine”. De multe ori, micul-dejun constă în albușuri de ou cu avocado sau tacos cu fasole, din care Eva Longoria recunoaște că va lua o îmbucătură dacă „orele de masă” îi permit. Ea numește acest aliment de bază consistent al gospodăriei „adevăratul mic-dejun al campionilor”. Actrița ține postul intermitent.

FOTO: Hepta

