EXCLUSIV. Interviu cu actorii și creatorul serialului „Bridgerton” de pe Netflix despre valul de controverse stârnit: „E oglinda a ceea ce femeile din toată lumea fac zi de zi: se zbat”

Distribuirea unor actori de culoare, cu origini rasiale sau etnice diferite de ale personajelor istorice pe care le interpretează se numește „color blind casting”. Deși o practică des întâlnită în teatrul britanic, când vine vorba de televiziune sau cinema, o astfel de alegere poate stârni controverse.

Așa s-a întâmplat în cazul „Bridgerton”, serial despre prietenia de nezdruncinat, căile întortocheate ale vieții de familie și visul unei iubiri care învinge totul. Cu acțiunea plasată în Epoca Regenței (începutul secolului al XVIII-lea), serialul are în roluri de nobili actori de culoare, inclusiv pe regina Charlotte a Regatului Unit.

„Rasa și culoarea sunt importante pentru serial”

Într-un interviu pentru Libertatea, creatorul serialului, Chris Van Dusen, a subliniat că nu consideră că „Bridgerton” are o distribuție „color blind”. „Din contră, rasa și culoarea sunt o parte importantă a serialului și a conversației din jurul lui. Am creat această lume multietnică, multiculturală. Am gândit acest serial pentru o audiență modernă și ne-am dorit ca oricine se uită la «Bridgerton» să aibă șansa să se recunoască în personaje.”

Chris Van Dusen, creatorul și unul dintre producătorii serialului.

Van Dusen crede că „Bridgerton” este atât un serial care te ajută să evadezi din cotidian, dar și unul în care sunt atacate teme de actualitate. „Uitându-te la acest serial, ești transportat într-un alt timp și într-o altă lume, o lume a frumuseții, a decadenței, a extravaganței. Dar dincolo de asta, e un comentariu modern despre cum în ultimii 200 de ani totul s-a schimbat și, în același timp, nimic nu s-a schimbat.”

Recomandări „Putin face în continuare un miliard de dolari pe zi”. Cum rezistă economia rusă sancțiunilor occidentale – analiză

„Temele pe care le explorăm sunt universale. Întrebarea centrală a serialului este: Iubirea chiar poate învinge orice? E o întrebare incredibil de actuală, pe care toți ne-o punem și pentru care fiecare găsește propriul răspuns”, a explicat Chris Van Dusen.

„O reflexie a ceea ce femeile din întreaga lume fac zi de zi: se zbat”

Adjoa Andoh, care o joacă pe Lady Danbury.

Actrița britanică Adjoa Andoh, care o joacă pe Lady Danbury, a declarat pentru Libertatea că multe femei se pot regăsi în personajele din serial, care, deși trăiesc într-o lume condusă de bărbați, reușesc să fie independente.

„«Bridgerton» îți arată femei care sunt lipsite de putere în societate, care n-au drept de vot, care sunt privite ca o proprietate, care sunt tranzacționate de la tați la soți. Dar îți arată și cum aceste femei se folosesc de toată măiestria, înțelepciunea și inteligența pentru a naviga prin această lume patriarhală, pentru a supraviețui și pentru a obține beneficii pentru ele și pentru cei dragi. Vedem în acest serial o reflexie a ceea ce femeile din întreaga lume fac zi de zi: se zbat.”

Recomandări REPORTAJ. Minunile unui preot dintr-un sat din Teleorman și lecția de viață și de credință pe care a primit-o de la un copil de 15 ani: „Pe tati l-a luat Domnul la El”

Sunt în situații în care n-au putere socială, dar găsesc strategii pentru a obține ceea ce au nevoie de la viață, într-o lume care nu întotdeauna le apreciază, care nu întotdeauna le recunoaște meritele și valoarea. Vreau să le aplaud pe femeile din toată lumea pentru asta! Adjoa Andoh, actriță:

„Cred că asta e frumusețea serialului: a creat o lume în care oricine poate intra, pentru că nu contează ce rasă ai, ce religie ai, ce orientare sexuală ai, nu contează dacă ești o femeie casnică sau dacă ești o femeie directoare de companie. Oricine poate privi acest serial și se poate simți reprezentat.”

Scurtă lecție de istorie

Actorii Adjoa Andoh (Lady Danbury) și Rege-Jean Page (Simon Basset), în primul sezon.

Adjoa Andoh a povestit că mama ei a fost profesoară de istorie, așa că poate să recunoască rapid o poveste inexactă din punct de vedere istoric. De pildă, dramele istorice din care lipsesc persoanele de culoare. „Mai ales dacă acțiunea se petrece în Marea Britanie, care a fost o mare putere colonială”, spune actrița înainte de a ne oferi o scurtă lecție de istorie.

„Perioada georgiană, cea în care se petrece și acțiunea din «Bridgerton», a fost una de mare expansiune pentru imperiul britanic. La vremea aceea, în jur de 200.000 de oameni cu origini africane locuiau doar în Londra. O cincime din Marina Britanică era formată din persoane africane. Dacă te duci la Coloana lui Nelson, din Piața Trafalgar, vei vedea că amiralul Nelson este ținut pe brațe de un marinar african.”

Recomandări Rătăcit printre cruci, în căutarea alor tăi

De aceea, Andoh spune că este mândră să facă parte din distribuția unei producții care a ales ca regența londoneză să fie prezentată într-un mod mai apropiat de ceea ce a însemnat ea la acea vreme. „Nu e un documentar, e un serial fabulos în care regina Charlotte arată așa cum știm din cărțile de istorie: era descendentă a unei familii regale portugheze cu origini africane (unii istorici susțin această teorie, n.r.).

Actrițele Andjoa Andoh, stânga, Lady Danbury și Simone Ashley, în rolul lui Kate Sharma.

Cred că e grozav, fantastic oricare ar fi efectul acestei decizii. Și dacă e o provocare și-i face pe oameni să se îndrepte către istorie pentru a vedea dacă într-adevăr este așa sau nu. Și dacă îi face pe copiii de culoare să se simtă auziți și văzuți. Să știe că își pot pune un frac și nimeni nu le va spune: «Tu nu poți să porți asta».”

„Solidaritatea dintre femei este importantă”

Golda Rosheuvel, actrița care o portretizează pe regina Charlotte, a mărturisit că este recunoscătoare producătorilor Shonda Rhimes și Chris Van Dusen că i-au inclus personajul în serial, deși nu există în romanele Juliei Quinn, care stau la baza producției Netflix.

Golda Rosheuvel, în rolul reginei Charlotte.

„Au creat astfel un spațiu în care putem fi incluzivi și putem arăta o lume asemănătoare cu cea în care trăim azi. Pentru artiștii de culoare, oportunitatea de a străluci, de a fi celebrați în acest fel e fantastică. Iar când asta reverberează în lumea reală, fetele și băieții tineri se pot vedea, ceea ce e foarte special și foarte important.

Toți ne dorim să ne vedem pe noi reflectați în producțiile la care ne uităm. Toți vrem să știm că lumea ne iubește, ne acceptă, că avem un cuvânt de spus și avem un loc al nostru. Golda Rosheuvel, actriță:

Actrița britanică a mai spus că „Bridgerton” îi poate învăța o lecție prețioasă pe privitori: „Că prietenia și solidaritatea dintre femei este importantă”.

„Și bărbații simt presiunea socială”

Luke Thompson, în rolul lui Benedict Bridgerton.

Deși societatea prezentată în „Bridgerton” este una patriarhală, personajele feminine sunt puternice și complexe. „Ele conduc întreaga poveste”, este de părere actorul Luke Thompson, care îl joacă pe Benedict Bridgerton.

„Există trimiteri la o societate patriarhală, tradițională, dar frumusețea universului «Bridgerton» este că ne permite să vedem și părți din lumea modernă de azi. Și să vedem că, de fapt, există multe asemănări între ceea ce gândeau și simțeau oamenii de atunci și cei de astăzi. Explorează și ideea că bărbații sunt la fel de pierduți ca femeile, că și ei experimentează presiunea socială, iar asta e o perspectivă reconfortantă.”

„Publicul era pregătit pentru o schimbare”

Actrița Bessie Carter, în centru, în rolul tinerei Prudence Featherington.

Actrița britanică Bessie Carter, care o interpretează pe tânăra Prudence Featherington, crede că și succesul uriaș al serialului se datorează faptului că este atât de diferit de tot ce s-a făcut până acum în materie de drame istorice.

7 milioane de dolari pe episod este suma aproximativă investită de Netflix în producția „Bridgerton”.

„E un show tonic, a fost ceva atât de nou și a fost ca o pată de culoare în ce privește acest gen. Cred că publicul era pregătit pentru o schimbare în ceea ce privește ce și pe cine arătăm pe micile ecrane. În plus, e o experiență în sine să asculți melodiile de pe coloana sonoră, să privești toate acele costume incredibile, scenele de sex. Totul e minunat și toată lumea avea nevoie de asta într-o perioadă atât de neagră”, crede actrița în vârstă de 28 de ani.

Oamenii făceau sex și atunci, la fel cum și noi facem sex azi. E interesant să vezi că și noi suferim la fel, tânjim după aceleași lucruri, ne îndrăgostim nebunește, urâm cu îndârjire, trecem prin drame, scandaluri, bârfe. Sunt lucruri cu care oricine poate rezona, cred că de aceea oamenii iubesc astfel de seriale. Bessie Carter, actriță:

Simone Ashley (Kate Sharma) și Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) sunt protagoniștii sezonului 2.

Credit imagini: Netflix

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație în războiul Rusia - Ucraina! Anunțul HALUCINANT al lui Putin: care e scopul final

Observatornews.ro Soldaţii ruşi au violat și ucis o mamă şi pe fata ei de 15 ani, în Irpin. Cealaltă fiică a fost obligată să se uite

HOROSCOP Horoscop 25 aprilie 2022. Leii sunt dispuși să facă unele concesii, ca să se asigure că atmosfera este plăcută pentru cei din jur

Știrileprotv.ro Misterioasa hepatită care afectează grav copiii a ajuns și în România. Un minor a murit și mulți au nevoie de transplant de ficat

Orangesport.ro Descoperirea şocantă făcută de un rus arestat. Unde le-a găsit pe rudele apropiate ale lui Putin, aflate departe de Moscova de la startul războiului

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu