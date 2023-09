„Live de la duș… așa cum am promis: Cei care nu știți de ce… aflați acum motivul!”, a scris Mădălin Ionescu aseară pe Facebook, în timp ce transmitea în direct din duș. Prezentatorul de la Metropola TV a explicat că e o strategie de marketing ceea ce face și speră să aibă succes.

În plus, Mădălin Ionescu a explicat că nu își dorește o postare indecentă, el a purtat șort de baie pe toată durata filmării pe care a catalogat-o drept o provocare. El a și explicat motivul pentru care a făcut filmulețul în duș. În urmă cu câteva zile, în mediul online, el a recomandat câteva cărți și și-a dorit ca mesajul lui să ajungă la cât mai mulți fani.

Mădălin Ionescu: „Am îndrăznit să fac o postare despre cărți”

Dacă reușea, el le-a promis urmăritorilor că va accepta provocarea de a face live pe Facebook de la duș. S-a și ținut de cuvânt. „Știu că atunci când vorbești despre cultură… e greu să faci vizualizări. Eu am riscat, pentru că îmi plac provocările”, a zis el pentru Wowbiz.

Și a continuat: „Așa că am îndrăznit să fac o postare despre cărți. Și nu orice fel de cărți, cele pe care le consider determinante, importante pentru conturarea unei personalități puternice. Pe mine m-au ajutat, format și marcat. Și pentru că știam că e greu să stârnești interesul în online doar cu niște cărți, am lansat o provocare: dacă video-ul meu despre cărți avea să atingă un număr impresionant de vizualizări, voi face un live din duș.

Și, ce credeți, neașteptat… am făcut aproape 30.000 de views. Așadar, la duș cu mine, că doar sunt om de cuvânt”.

„Nu, nu a înnebunit Mădălin Ionescu”

„Prin urmare, pentru cei care nu știu toată istoria, nu, nu a înnebunit Mădălin Ionescu, ci doar și-a ținut o promisiune făcută. Până la urmă, scopul în acest caz scuză mijloacele! Așa mulți internauti au aflat despre aceste cărți minunate! Le mulțumesc celor care au apreciat maniera mea de marketing!”, a mai declarat el pentru wowbiz.ro.

Prezentatorul nu a dorit să fie vorba despre un clip indecent, motiv pentru care pe tot timpul live-ului a purtat șort de baie.

Pe Facebook, fanii au reacționat la clipul lui: „Îmi pare rău, dar nu vă reprezintă și puteați alege să faceți altceva decât live la duș”, „Da, asa ai promis. Ești un om de cuvânt, bravo! Urât din partea celor care si-au vărsat răutatea la adresa ta mai înainte”, „Bunā ziua! Corect, o promisiune se respectă!”.

După ce a primit laude în mediul online, dar și critici pentru live-ul său din duș, Mădălin Ionescu a mai scris pe Facebook: „Unii oameni sunt de o ignoranța și o răutate inimaginabile. Cei mai mulți din cei care sunt «oripilați» nici nu au avut bunul simt să urmărească materialul.

Pur și simplu au văzut titlul și au reacționat în consecință. Am fost cumva gol în duș ? Nu. Mi-am turnat niște apă pe cap într-un scop nobil. Educația. Explică-i asta unuia care nu e în stare să înțeleagă chestii elementare. Poți să-i explici ca unui copil. Nu ai nicio șansă. Oamenii când sunt obtuzi… așa rămân, orice ai face”.

