„Nu deranjează pe nimeni asta? Programul educațional de șah al lui Judit Polgár, utilizat anual de peste 50.000 de copii cu vârste între 4 și 10 ani, a primit aproape 700 de milioane de forinți finanțare din partea guvernului Orbán”, a titrat publicația Blikk.

Doar ultimele două tranșe de finanțare, din 2024 și 2025, sunt reflectate clar în rapoartele companiei JPF World Kft., în timp ce sprijinul din 2022 și 2023 ridică întrebări.

Compania JPF World Kft. a raportat venituri de 74 milioane de forinți (205.000 de euro) în 2024 și 77 milioane (213.000 de euro) în 2025, mult sub finanțările guvernamentale.

Fosta mare șahistă fusese propusă președinte interimar de actualul premier Peter Magyar. În urma alegerilor parlamentare din aprilie, partidul Tisza, condus de Magyar, a câștigat puterea, punând capăt guvernării de 16 ani a lui Viktor Orban.

Conform unui decret din 2021, sprijinul financiar a fost repartizat în trei tranșe: 120 de milioane de forinți (335.000 de euro) în 2022, 241 de milioane de forinți (668.000 de euro) în 2023 și 331 de milioane în 2024 (930.000 de euro).

Sumele au fost alocate companiei JPF World Kft., deținută de Fundația de Șah Polgár Judit. Fondurile au fost destinate extinderii programului educațional, care este utilizat anual de peste 50.000 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani.

Portalul 24.hu a subliniat că doar ultimele două tranșe de finanțare apar clar reflectate în rapoartele financiare ale companiei.

În 2024, suma de 241,6 milioane a fost înregistrată la „venituri diverse”, iar în 2025 suma de 331,5 milioane. Ambele provin din finanțări acordate de Ministerul de Interne pentru dezvoltarea proiectelor educaționale.

În contrast, veniturile din piață ale companiei au fost mult mai reduse, de doar 74 de milioane în 2024 și 77 de milioane în 2025.

Cu toate acestea, rapoartele din 2022 și 2023 ridică întrebări. În documentul din 2022, compania menționează că „nu a beneficiat de sprijin”, iar raportul din 2023 nu specifică detalii despre prima tranșă de 120 de milioane de forinți.

Creșterea semnificativă a cheltuielilor pentru servicii în aceeași perioadă rămâne, de asemenea, neexplicată.

„Sakkpalota” este recunoscut drept un program inovator care combină șahul cu învățarea interactivă, fiind implementat atât acasă, cât și în grădinițe și școli.

„Programul nostru este într-o continuă dezvoltare pentru a răspunde nevoilor educaționale ale tinerei generații”, se arată pe site-ul oficial al inițiativei.

Subiectul a devenit de actualitate și în urma declarației recente a lui Magyar Péter, care a anunțat că intenționează să discute cu Polgár Judit despre un posibil rol de lider național.

„Este pregătită să servească țara noastră într-o nouă postură?», a întrebat acesta.

Propunerea a generat opinii divergente, iar analistul politic Török Gábor a avertizat că decizia ar putea provoca tensiuni chiar și în rândul susținătorilor guvernului.

Blikk a conchis că această finanțare generoasă reflectă importanța acordată educației prin șah, dar ridică și întrebări legate de transparență și utilizarea fondurilor publice

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