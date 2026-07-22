Un incident șocant a avut loc la un târg din Ciudad del Carmen, Mexic, când o cabină s-a desprins de pe structură și s-a prăbușit de la o înălțime de aproximativ 6 metri.

Accidentul s-a petrecut în a doua zi a evenimentului, iar martorii au descris momentul în care cabina s-a balansat periculos înainte de a cădea lângă o altă atracție. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar cabina era goală în momentul accidentului.

Un videoclip realizat de un vizitator arată cabina comportându-se neobișnuit în timpul deplasării pe traseu, înainte ca aceasta să se desprindă brusc și să cadă în apropierea unui alt punct de distracție.

În filmare, mai multe persoane pot fi văzute stând sub atracție cu doar câteva momente înainte ca structura să se prăbușească, evitând la limită o tragedie.

Târgul ambulant, organizat de compania Espectaculos Garcia, unul dintre cele mai mari furnizori de atracții din Mexic, fusese deschis oficial cu doar o zi înainte.

Cu toate acestea, conform relatărilor din presa locală, instalarea anumitor atracții încă nu era finalizată la momentul inaugurării.

Atracția cu telecabina era destinată în special copiilor și familiilor care participau la târg. După accident, Direcția Municipală de Protecție Civilă din Ciudad del Carmen a intervenit rapid, suspendând activitatea telecabinei și sigilând oficial structura pentru o inspecție amănunțită a siguranței.

În timp ce autoritățile au acoperit zona afectată cu o prelată pentru a preveni accesul, restul târgului a continuat să funcționeze. Autoritățile nu au oferit încă detalii despre cauzele prăbușirii.

Incidentul a stârnit un val de critici din partea grupurilor civice și a vizitatorilor târgului. Aceștia au cerut primăriei să facă publice documentele care atestă siguranța structurală a atracțiilor, punând sub semnul întrebării decizia de a permite funcționarea telecabinei înainte de finalizarea lucrărilor de instalare.

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