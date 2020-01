De Andreea Romaniuc Archip,

Îi place meseria pe care și-a ales-o și nu se simte bine departe de scenă. „Îmi doresc să-mi fie sănătoși cei dragi, iar pe plan profesional să am ce munci. Că nu e bine să fii talentat și să stai acasă”, ne-a spus ea. Actrița recunoaște că are tot timpul un as în mânecă în ceea ce privește joburile în care se implică. „Am noroc că sunt angajată la Teatrul Odeon și, chiar dacă nu se întâmplă la Odeon proiecte în ceea ce mă privește, reușesc să mă adun cu prieteni, cu oameni care gândesc în același sens această profesie și să facem lucruri, să nu stăm degeaba”, ne-a povestit ea.

A avut două pauze profesionale

Elvira Deatcu recunoaște că a reușit să facă pauze profesionale, de fiecare dată după ce a devenit mamă. Ea are doi băieți: Filip, în vârstă de 11 ani și jumătate, și Luca, de 16 ani și jumătate. Actrița și-a dorit să le fie aproape copiilor o perioadă, chiar dacă acest lucru a presupus să refuze proiecte importante care i s-au propus la acea vreme.

„Am stat pentru că am alăptat amândoi băieții și atunci nu am vrut să intru în nimic. Am zis că un an, cât alăptez, vreau să joc doar spectacolele pe care le am deja în repertoriu și nu am avut credința că este un proiect mai important în acel moment decât copilul meu. Am convingerea că e singurul moment în viață când ar trebui să nu fii egoistă, să nu fii tu cea mai importantă”, ne-a povestit actrița despre cum și-a stabilit prioritățile în perioada de maternitate. Ulterior, Elvira s-a străduit să se împartă echitabil între familie și teatru, astfel încât să fie în atenția regizorilor și să își poată valorifica talentul.

