„Nu este corect! Rușine Pro TV”. Fanii Survivor România, revoltați după ce Dan Ursa a câștigat marele premiu în fața lui Andrei Krișan

După cinci luni și jumătate de competiție în Republica Dominicană, Survivor România 2023 a ajuns la final cu victoria lui Dan Ursa. Pe locul doi a fost Andrei Krișan, iar pe locul trei, la voturi, a fost Carmen Grebenișan, care a făcut parte din echipa Faimoșilor.

Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii Survivor România, unii fani l-au felicitat pe Dan Ursa pentru că a câștigat marele premiu. Unii nu au fost încântați, ei au susținut că Andrei Krișan a fost mai bun pe traseu decât Dan Ursa.

„Nu este corect! Rușine Pro TV! Andrei este câștigător, a jucat impecabil. (…) Felicitări, Dan Ursa! Ai tras pe traseu de la început, nu ai stat pe munca nimănui, ai iubit pe războinici până în ultima clipă și nu ai trădat tribul, un caracter mare care acum a fost răsplătit. Vei rămâne un exemplu pentru cei care vor să învețe ce înseamnă să fii un mare om și un mare caracter! (…)

Fanii Survivor România: „Nu este corect Pro TV! Andrei este câștigătorul numărul 1”

Finala ar fi trebuit sa se oprească după a treia etapă .Să nu se ajungă la votul publicului. Publicul a fost, este și va fi mereu subiectiv. Indiferent de cât de buni au fost cei doi (dovadă că au ajuns in finală), s-a văzut clar cine pe cine a învins. Adevăratul câștigător este Andrei, dar asta nu-l mulțumește atât de mult cât l-ar fi mulțumit marele premiu și tot ce decurgea de aici. (…)

Felicitări Krisan! Ești cel mai bun! Bravo! Tu meritai trofeul pe bună dreptate! Oricum ești cel mai bun bravo! (…) Cel mai corect sezon de până acum! Bravo DAN URSA, bravo campionule, meriți pe deplin trofeul! Un om cu suflet, un războinic adevărat și nu în ultimul rând un sportiv constant , perseverent și ambițios, mândră de ține , de evoluția ta și de rezultatul final! (…)

Finală trebuia să fie între Alin și Krișan. Ursa prin perversitate a înlăturat pe cei mai puternici. (…) Teoretic e câștigat trofeul de ANDREI, care a câștigat azi cu brio ultimele jocuri din finală Dar alții hotărăsc altfel!! (…)

Nu este corect Pro TV! Andrei este câștigătorul nr.1, pe traseu a fost impecabil”, sunt câteva dintre comentariile apărute pe pagina de Facebook Survivor România.

Andrei Krișan a pierdut finala Survivor România 2023 în fața lui Dan Ursa

După ce a pierdut finala, pe pagina de Instagram a lui Andrei Krișan a apărut un mesaj de mulțumire semnat de echipa lui. „Suntem copleșiti de valul de mesaje primite și de gândurile bune transmise ? Pentru noi și pentru voi, Andrei rămâne un învingător.

În inimile noastre Andrei este adevăratul câștigător Survivor România. Vă mulțumim pentru fiecare vot, pentru fiecare gând bun și fiecare încurajare ? You are the best! ? Și pentru ultima dată, #teamAndreiKrisan până la capăt!”.

Cine e Andrei Krișan, care a pierdut Survivor România 2023

Andrei Krișan a absolvit Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, apoi Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității ,,Babeș-Bolyai’ (UBB) Cluj-Napoca, specializarea culturism-fitness. Locuiește în Cluj-Napoca, orașul lui natal. Este brunet și are ochii negri, scrie viva.ro.

Are o experiență de 7 ani în domeniul fitness-ului și bodybuilding. A fost și campion național de Karate Shotokan și Taekwondo. Este antrenor personal la o celebră sală de fitness a și are și propria lui afacere în domeniul fitness-ului, T.S.F healthzone.

