Fără un favorit clar, ediția de anul acesta a premiilor Oscar se anunță a fi extrem de imprevizibilă. Dar casele de pariuri se riscă și au oferit cote tentante pentru pasionații cinematografiei care vor să-și mărească considerabil sumele de bani din conturi. „Roma”, filmul Netflix regizat de Alfonso Cuaron în Mexic, care are zece nominalizări la ediția din acest an este marele favorit al bookmakerilor.

Își împart statuetele

Cota pentru ca „Roma” să fie declarat marele câștigător al premiilor din acest an este de 1,50, la mare distanță de „Green Book” (cota 5,00) și „The Favourite” (cota 10,00). Dacă specialiștii în cinematografie spun că „Roma” are șanse mari să pună mâna pe opt statuete din zece, casele de pariuri îi văd fără rival la doar patru categorii! Pe lângă „Cel mai bun film”, „Roma” are cea mai mică cotă pentru adjudecarea categoriilor „Cel mai bun regizor” – Alfonso Cuaron, cota 1,09, pentru „Cel mai bun film străin”, cota 1,10, dar și pentru „Cea mai bună imagine”, cota 1,05.

„A Star is Born” vs „Bohemian Rhapsody”

Producția „The Favourite” regizată de Yorgos Lanthimos este și ea în cărți pentru statuete în acest an. Casele de pariuri cred că filmul nominalizat de asemenea la zece categorii poate pleca acasă tot cu patru premii Oscar. Pentru „Cel mai bun scenariu original”, cota 1,80, pentru „Cel mai bun montaj”, cota 2,25, pentru „Cel mai bun design de producţie”, cota 1,40, dar și pentru „Cele mai bune costume”, cota 1,22.

În plus, Bookmakerii cred că „Bohemian Rhapsody” se va impune fără mari emoții la categoria „Cel mai bun actor”, Rami Malek (cota 1,40), Glenn Close din „The Wife” va primi Oscarul pentru „Cea mai bună actriță”, cota 1,18, iar „A Star is Born” își va adjudeca două categorii: „Cel mai bun cântec”, cota 1,05 și „Cel mai bun mixaj de sunet”, cota 1,30.

Premieră după trei decenii!

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 25 februarie fără gazdă, pentru prima dată în 30 de ani! Această decizie a fost luată după retragerea, la începutul lui decembrie 2018, a actorului şi comediantului Kevin Hart (foto) ca urmare a unei polemici privind mesaje mai vechi republicate pe Twitter şi catalogate drept homofobe, mesaje în care actorul lua în derâdere homosexualii. Este pentru prima dată din 1989 când nu va exista o gazdă care să ţină un discurs, să facă glume şi să asigure tranziţia între decernările statuetelor. Anul trecut, ceremonia a fost prea lungă, ajungând la aproape patru ore, şi a fost urmărită de doar 26,5 milioane de telespectatori.

Au anunțat prezentatorii

13 vedete de cinema şi televiziune au fost anunţate deja ca prezentatori la gala premiilor din acest an. Lista include vedete precum Daniel Craig, cunoscut pentru interpretarea faimosului Agent 007, sau Brie Larson (foto), care a câştigat premiul pentru „Cea mai bună actriţă” cu rolul său din „Room” în 2016. Pe lângă aceștia pe scenă vor mai urca Awkwafina, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson şi Constance Wu.

Show special la Oscaruri

Lady Gaga şi Bradley Cooper (foto), protagoniştii filmului „A Star is Born”, vor urca pe scena premiilor Oscar, care se vor decerna la 24 februarie, pentru a cânta „Shallow”, piesa din coloana sonoră a acestui film ce este nominalizată pentru un premiu al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice de la la Hollywood. Alţi doi artişti Gillian Welch şi David Rawlings vor urca pe scenă pentru a interpreta o altă piesă nominalizată, „When a Cowboy Trades His Spurs for Wings”, aparţinând grupului The Ballad of Buster Scruggs. În plus, se aşteaptă ca piesa „All the Stars”, din filmul „Black Panther”, să fie de asemenea inclusă în programul ceremoniei premiilor Oscar, deşi nu a fost încă anunţată oficial.